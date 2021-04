David Guion va diriger son 100e match de Ligue 1 avec le Stade de Reims

David Guion va donc atteindre la barre symbolique des 100 matches de Ligue 1 sur le banc rémois ce dimanche à 15 heures à Delaune, face au Stade Rennais, lors de la 31e journée. L'entraîneur rémois a pris ses fonctions en mai 2017 alors que le club devait se lancer dans une deuxième saison consécutive en Ligue 2, saison conclue par un titre de champion de France et une accession dans l'élite. Il a donc dirigé 38 matchs lors de la saison 2018-2019. Puis 28 lors de la saison 2019-2020, arrêtée à la mi-mars en raison du confinement. A cela s'ajoute les 30 matches déjà disputée cette saison. Et d'aucun diront que le compte n'est pas bon, avec un total de 96 matches depuis que le Stade de Reims a retrouvé la Ligue 1 en 2018. Mais c'est vite oublier cet éphémère intérim assuré à l'issue de la saison 2015-2016 alors que le club rémois était en grande difficulté au classement. L'entraîneur Olivier Guégan était remercié à l'issue d'une nouvelle défaite à Nice (2-0). Alors directeur du centre de formation, David Guion se voyait confier une opération commando de trois matches. Opération quasi impossible qui n'allait pas fonctionner : les Rémois s'inclinaient à domicile face à Montpellier (2-3) lors de la 36e journée puis à Marseille (1-0) lors de la 37e, avant de l'emporter à Delaune face à Lyon (4-1) lors de la 38e, ce qui ne suffira pas pour sauver l'avenir du club en Ligue 1. Le club replongeait en Ligue 2 seulement 4 saisons après la remontée.

David Guion a donc dirigé 99 matches de Ligue 1 du Stade de Reims. Evidemment, l'aventure qui a permis d'accéder dans l'élite à l'issue de la saison 2017-2018 a été un acte fondateur, une parfaite prise en compte des réalités et des exigences de cette division ont permis au staff rémois de faire cette saison historique, en multipliant les records. Un staff, car David Guion a su s'entourer avec comme adjoint Stéphane Dumont, alors entraîneur en équipe de jeune à Lille, et Christophe Raymond, transfuge lui de Lens. En conservant Sébastien Hamel, entraîneur des gardiens, et Laurent Béssière, responsable de la performance, ce dernier est aujourd'hui parti au RC Lens.

Au delà de ces 3 matches de l'opération commando de 2016, David Guion a donc dirigé l’essentiel de ses rencontres depuis le mois d'août 2018, et un premier succès sur la pelouse de Nice (0-1). Cette victoire avait permis de bien lancer la saison, ponctuée par une 8e place au classement. La saison dernière, les Rémois ont terminé 6e même si l'exercice a été arrêté à la 28e journée en raison de la crise sanitaire. Une place qui permettait au Stade de Reims de retrouver une Coupe d'Europe. A noter qu'au cours de ces trois saisons de Ligue 1, David Guion et ses joueurs ont battu tous les "gros" ou équipes historiques du championnat : Lyon, Lille, Marseille, Monaco, Rennes, Saint-Etienne et bien sûr le Paris Saint-Germain à deux reprises, lors de la 38e journée au Stade Delaune en mai 2019 (3-1) et au Parc des Princes en septembre 2019 (0-2), dans un match qui restera comme l'un des plus grands exploits de cette génération.

David Guion en quelques chiffres