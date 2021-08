David Linarès n'est plus l'entraîneur du DFCO

Le DFCO se sépare de son entraîneur, David Linarès. "Après s’être entretenu avec l’ensemble du staff professionnel ce lundi 23 août, Olivier Delcourt a pris la décision de mettre un terme au contrat de David Linarès comme entraîneur du groupe professionnel" .Le club l'a officialisé lundi 23 août 2021. En poste depuis moins d'un an, il n'aura jamais réussi à obtenir des résultats, avec une relégation et un début de saison trop poussif. Il était sous contrat jusqu'en juin 2023. En ce début de saison, le DFCO reste sur quatre défaites en cinq matchs. On ne connaît pour l'instant pas le nom de son remplaçant.

L’ensemble du DFCO le remercie pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.

Quel bilan ?

Seulement quatre victoires sur les 35 matchs où il s'est assis sur le banc. David Linarès était en poste depuis le mois de novembre 2020. Adjoint du précédent coach, Stéphane Jobard, il avait repris l'équipe alors qu'elle ne totalisait aucune victoire en neuf matchs. Après quelques mois encourageants, le DFCO version 2020/2021 était retombé dans ses travers, avec une dernière place et seulement quatre victoires. L'été ne permet pas au coach jurassien de se rassurer, sans aucune victoire dans les cinq matchs amicaux. En ce début de saison, Dijon totalise quatre défaites et un match nul en cinq matchs. Malgré le soutien du président Olivier Delcourt la semaine dernière, le couperet est donc tombé.

Le départ d'un historique

A l'heure des comptes, même si ces derniers mois ont provoqué la colère des supporters, il ne faut pas oublier que David Linarès est un historique du DFCO, qui a énormément apporté à ce jeune club. Arrivé en tant que joueur en 2005, il participe à la stabilisation du club en Ligue 2 - 173 matchs joués - en devenant même le capitaine.

Une fois les crampons raccrochés, en 2010, il endosse le costume d'entraîneur et de formateur, en coachant d'abord les féminines (en D2) pendant deux ans, puis en entraînant les équipes réserve (comme la défunte équipe C du DFCO en DH). Nommé adjoint d'Olivier Dall'Oglio en 2018, il assure un court intérim lors de son éviction, début 2019. Il reprend le costume d'adjoint immédiatement après avec Antoine Kombouaré, puis avec Stéphane Jobard, jusqu'à sa propre nomination en novembre 2020.