David Linarès, nouvel entraineur du DFCO "J'ai le sentiment d'être à ma place"

Le nouvel entraineur du DFCO se livre pour la première fois. Il a le challenge de sortir Dijon de la zone rouge, et veut convaincre les joueurs qu'ils font "le plus beau métier du monde".

"J'ai décidé de relever ce challenge pour rendre à ce club tout ce qu'il m'a apporté. " Ce sont les premiers mots de David Linarès en tant qu'entraineur du DFCO. Une voix douce, presque timide comme celle d'un petit garçon qui fait ses premiers pas dans la cour des grands. Et pourtant, il est chez les Rouges depuis 2005, tout d'abord comme joueur et capitaine, puis éducateur de l’équipe féminine puis de la réserve (CFA 2), il est ensuite nommé entraîneur adjoint d’Olivier Dall’Oglio en 2018.

Evidemment, la première question qui se pose est de savoir comment sortir le club de cette situation difficile. Dernier de Ligue 1 avec toujours aucune victoire en 10 matches:

"Il y a deux choses importantes: la confiance, il faut jouer les matches avec ambition et détermination, et la dynamique de groupe, et je l'ai dit dès ma prise de poste: tous les joueurs seront importants à l'intérieur de ce vestiaire. "

"J'ai un esprit de compétition forgé au fil des mes années de joueur de foot. On avait des objectifs élevés et il fallait répondre présent. J'ai envie de m'en servir pour que le club atteigne ses objectifs."

Eviter la relégation, est-ce une mission impossible ?

"Il y a une situation compliquée, mais pas dramatique. On a encore beaucoup de points à prendre. je sens les joueurs très déterminés. Il faut qu'ils sachent que c'est pour moi le plus beau métier du monde d'être joueur de foot. J'ai la chance d'entamer une deuxième vie au plus haut niveau."

"On a aussi un devoir par rapport a tout ce qui se passe dans la société de montrer une bonne image, le bon exemple. Après les résultats seront là où pas, mais il faut avoir un état d'esprit de cohésion pour que les joueurs puissent se lâcher."

"J'ai toujours eu une certaine humilité, mais j'ai l'intime conviction que c'est un métier fait pour moi. Par rapport a ce que j'ai vécu dimanche (coach remplaçant au pied levé pour le match face à Metz) j'ai le sentiment d'être à ma place."

David Linarès aux cotés du président Olivier Delcourt © Radio France - Olivier Estran

"C'est le coach qui me correspond le mieux " -le président du club Olivier Delcourt

Le président du club, Olivier Delcourt, défend un vrai choix de cœur:

"Ca fait 15 ans qu'il est au club, il a su gravir les échelons. Il y a eu un réel engouement de la part des joueurs. Au sein du DFCO tout le monde apprécie David, ça me fait chaud au cœur. On retrouve nos valeurs familiales, c'est ce qui est le plus important, car c'est tous ensemble qu'on pourra faire quelque chose. Il a su attendre son heure, le train est arrivé et il est monté dedans et on est tous avec lui."

"C'est le coach qui me correspond le mieux. J'ai toujours souhaité un coach proche de ses joueurs. Proche ca veut dire comme avec ses enfants, on les aime, et quand ça va pas , on le dit et on est capable de prendre des sanctions "

Quelle est sa feuille de route ?

"Sa première mission est de gagner le prochain match contre Lens, et de gagner tous les autres matches", ajoute le président avec un sourire. "Et bien sur de garder le club en Ligue 1. Et façonner le club pour qu'on vive des saisons plus sereines en ligue 1."

Quel était l'autre candidat sur ce poste ?

Franck Passi, il était dans mon bureau lundi (ex-entraineur des Chamois Niortais NDLR). L'entretien s'est très bien passé. David a un avantage il connait très bien le club et il n' y a pas de temps d'adaptation, alors que Franck Passi venait pour un mission. Il est fidèle a Laurent Blanc et le jour où Laurent Blanc trouvera un club, il partira avec lui comme adjoint, c'est ce qu'il m'a dit en toute honnêteté. "

Le match face à Metz a pesé dans votre choix ?

"Oui, il ya eu des choix gagnants, on a vu de l'envie, de la gniaque et ça, ça fait plaisir. Ca fait trop longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Malheureusement les supporters ne sont pas là, mais j'espère qu'on va vite les retrouver pour vivre une belle fin de saison ensemble."

On ne sait pas encore qui sera adjoint de David Linarès, le choix devrait être fait dans les jours prochains.