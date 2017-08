David Martot signe son retour au Havre AC, en tant qu'entraîneur adjoint des U-17

L'ancien footballeur du Havre AC vient de s'engager avec son ancien club, mais cette fois en tant qu'entraîneur. David Martot, coach de Fécamp jusque là, sera désormais l'adjoint de Stéphane Bernard chez les U-17.

Après Thierry Uvenard ou encore Franck Sale, voici le retour d'un autre ancien havrais à la maison : David Martot (36 ans) revient dans son club de coeur. Ancien joueur Ciel et Marine, entre 2002 et 2006, entraîneur de Fécamp depuis 2014, le jeune homme s'est engagé avec le HAC où il officiera cette saison en tant qu'adjoint de Stéphane Bernard (ex ETG), chez les U-17. Il sera avec lui, la semaine, à l'entraînement. Mais il prendra en charge l'équipe b, autrement dit les U-16, le week-end.