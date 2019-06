DCFO : après le départ d'Antoine Kombouaré, Olivier Delcourt veut rencontrer trois possibles remplaçants

Dijon, France

Olivier Delcourt prend acte de cette décision, et remercie Antoine Kombouaré pour son honnêteté

"Je prends acte de la décision d'Antoine Kombouaré et je la respecte," explique Olivier Delcourt, le président du DFCO, avant d'ajouter, "je le remercie pour avoir atteint l'objectif que je lui avais fixé : le maintien. Je salue également son honnêteté envers le DFCO. Après cinq mois intenses et sous pression pour aider notre club à conserver sa place parmi l'élite, il a souhaité prendre du recul et se ressourcer. Il n'a aucun autre projet dans l'immédiat. Je comprends et j'accepte sa décision. Je le remercie pour le travail effectué et pour le professionnalisme apporté au sein du club. Mission accomplie."

"Je tiens sincèrement à remercier Antoine qui avait une mission, c'était de maintenir le club en Ligue 1. (...) C'est quelqu'un qui est droit, honnête et loyal, c'est tout à son honneur." - Olivier Delcourt, président du DFCO

La piste David Linarès écartée par le président du DFCO

Le DFCO va désormais étudier et définir le profil idoine de son futur entraîneur, dès ce lundi. Mais d'ores et déjà, le président Olivier Delcourt écarte la possibilité d'avoir David Linarès comme entraîneur, tout simplement parce que l'actuel adjoint du DFCO "ne possède pas encore le diplôme d’entraîneur", précise Olivier Delcourt.

"Il compte beaucoup pour moi et pour le club et j'espère qu'il pourra passer ses diplômes très vite mais il ne sera pas le prochain entraîneur du DFCO mais il sera toujours dans l'effectif comme adjoint l'année prochaine."

Le président du club dijonnais qui confie avoir "trois noms de coachs en tête que je souhaite contacter très prochainement." Mais évidemment il ne donnera aucun nom pour le moment, "laissez-moi le temps de rencontrer ces entraîneurs, et de décider sereinement et pas dans la précipitation."