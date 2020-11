ASSE : les Verts s'imposent en amical face au Grenoble Foot 38 (3-2)

En pleine trêve internationale, les Verts ont disputé ce vendredi après-midi une opposition face au voisin Isérois du Grenoble Foot 38 à l'Etrat. Une occasion pour Claude Puel de procéder à une large revue d'effectif. Le manager des Verts a encore puisé un peu plus dans le vivier stéphanois en titularisant en première mi-temps Ahmed Sidibe et Lucas Calodat.

Des Verts poussifs en première période

Face à l'équipe type du GF 38 en première période, les Verts ont eu beaucoup de mal à développer du jeu et ont encaissé un doublé de Djitté (18e et 45e). Entre temps Maxence Rivera avait réduit la marque pour l'AS Saint-Etienne (33e).

On a revu Ryad

En deuxième période, six changements côté stéphanois avec les entrées de Abi, Benkhedim, Gabard, Monnet-Paquet, Noukoue, et Boudebouz. On avait pas revu l'international algérien depuis un match amical contre Bordeaux le 1er aout.

Face à des Grenoblois qui ont opéré huit changements à la pause, l'ASSE a beaucoup mieux dominé son sujet. Kevin Monnet-Paquet a égalisé sur un bon service de Charles Abi, lui même bien lancé par Bilal Benkhedim (55e). Et puis après de nombreuses occasion franches notamment pour Abi, très remuant et disponible, c'est Tyrone Tormin qui a offert le victoire pour les Verts.

Une première victoire pour l'AS Saint-Etienne depuis celle face à Marseille en championnat le 17 septembre. Prochain rendez-vous pour l'AS Saint-Etienne le samedi 21 novembre face à Brest à 17 heures.