"De bonnes sensations" pour l'entraîneur de l'USM Saran avant le 8e de coupe Gambardella face à Bobigny

Journée historique pour les jeunes joueurs de l'USM Saran. Pour la première fois de son histoire, le club loirétain dispute ce dimanche 20 février les huitièmes de finale de coupe Gambardella face à Bobigny 93. L'équipe francilienne est, comme les Saranais, pensionnaire de Régional 1. De quoi nourrir de grosses ambitions pour Yoann Bodivit l'entraîneur des U18 de l'USM Saran. "On veut passer. J'ai le sentiment qu'on va vivre un grand moment. Les joueurs je les sens bien aussi, j'ai plutôt de bonnes sensations. Jouer Bobigny ça nous donne forcément l'ambition de passer", explique-t-il au micro de France Bleu Orléans.

Si arriver à ce niveau est une première pour le club et pour ce groupe, selon le coach loirétain, la pression n'a pour l'instant pas envahie les rangs saranais. "Je sens plus de la détermination chez les garçons. Tout ça, c'est du bonus finalement. Evidemment, on à cœur de bien faire, on croit fort en nos chances de passer. Après, quand on sera à 30 minutes du match on va commencer à avoir une petite boule au ventre. On sait qu'il y a un bel adversaire et de l'enjeu, donc on ne peut pas être insensible", poursuit Yoann Bovidit.

Au tour précédent, en 16èmes de finale, l'USM Saran s'était imposée face à Boulogne-sur-Mer aux tirs au but.