Girondins de Bordeaux : au Club scapulaire, "on était persuadé que le volet politique serait important"

Il a poussé "un gros ouf de soulagement", quand il a appris la nouvelle du maintien en Ligue 2 des Girondins de Bordeaux. Arnaud de Carli, vice-président du Club scapulaire, ce groupe de 150 chefs d'entreprise, partenaire des Girondins de Bordeaux, était à ce moment là avec Florian Brunet, le porte-parole des Ultramarines, le principal groupe de supporters. "On s'est dit que c'était une joie d'avoir sauvé le club, parce qu'il y avait un réel danger", raconte-il.

Des rendez-vous à la mairie de Bordeaux, au Sénat et à l'Assemblée nationale

Une maintien acquis ce mercredi après la décision de la Fédération française de football, à trois jours seulement de la reprise du championnat. Les Girondins avaient d'abord été rétrogradés par la DNCG, le gendarme financier du football français, en première instance et en appel. Entre temps, la mobilisation s'était faite pour soutenir les Girondins, tant dans la rue, avec une manifestation le 9 juillet, que sur le plan politique. Le Club scapulaire "s'est impliqué fortement", dit Arnaud de Carli, qui était aux côtés de Gérard Lopez lors de l'audience du tribunal de commerce.

"On a essayé de fédérer les politiques locaux, le maire Pierre Hurmic, la vice-présidente du Sénat Nathalie Delattre que je suis allé voir au Sénat, Thomas Cazenave, Nicolas Florian". Des demandes de rendez-vous, sans succès, ont aussi été faites auprès de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. "On était persuadés que depuis le début, le volet politique serait important dans la décision et je pense l'issue nous a donné raison", reprend Arnaud de Carli.

En revanche, alors que le club cherchait à réduire sa dette, le Club scapulaire n'a pas injecté d'argent. "Les délais étaient très courts, on aurait pu. On en a parlé avec le président. Après, il y eu pour des raisons techniques, c'était impossible", explique Arnaud de Carli. Une entrée au capital qu'il n'exclut pas dans les prochains mois. En mars, le groupement avait surtout signé un "partenariat stratégique" avec le club, qui visait à consolider "son ancrage régional". Arnaud de Carli appelle à "rouvrir le Haillan, il faut que les anciens joueurs puissent rentrer". Le centre d'entraînement est aussi inaccessible aux supporters depuis deux ans.