De Château-Gontier-sur-Mayenne en Régionale 1 à Lorient en Ligue 1, le fabuleux destin de Royce Openda

Royce Openda pose ses valises en Mayenne en début d'année, pour conquérir le football français, après plusieurs saisons dans le championnat gabonais et deux matches en Ligue des Champions africaine. Rapidement, son entraîneur à l'Ancienne Château-Gontier, Julien Bengon, repère en lui un gros potentiel : "il est capable de faire la différence à tout moment. En Régionale, il n'évoluait pas à son niveau, ça sautait aux yeux".

ⓘ Publicité

Auteur de 4 buts en 9 rencontres, Royce tape dans l'oeil des recruteurs du FC Lorient. A plusieurs reprises, ils le supervisent, sans qu'il le sache. Puis l'heure est à la négociation et au début du mois de décembre, tout s'accélère. Le jeune Gabonais s'engage avec le club breton de Ligue 1 : "on n'avait pas forcément projeté un départ aussi vite mais c'est comme ça, c'est le foot. On est Mayennais, on aurait bien aimé qu'il poursuive en Mayenne, au Stade Lavallois mais c'est Lorient, c'est la Ligue 1" estime Julien Bengon.

Royce Openda jouera d'abord avec la réserve du FC Lorient, en Nationale 2, deux divisions au-dessus de l'Ancienne Château-Gontier, dans l'espoir un jour de fouler les pelouses du Parc des Princes, du Vélodrome et de toutes les autres enceintes de Ligue 1.