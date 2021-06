De la N2 au FC Metz : la belle histoire de Lenny Joseph, nouvel attaquant des Grenats

Lenny Joseph n'a pas été formé à Metz, ni à Génération Grenat. Le club à la Croix de Lorraine ne l'a pas non plus chipé à un club concurrent de l'élite. Mais ce jeune attaquant de 20 ans qui vient de parapher son premier contrat professionnel de 3 ans en Moselle ne vient pas de nul part.

Un joueur "bien formé"

"Il a été formé au PSG" rappelle le directeur général adjoint du FC Metz Philippe Gaillot, "il a joué à Montferrand puis ensuite Le Puy, Boulogne et encore Le Puy." Et c'est dans le club auvergnat qui évolue en Nationale 2, l'équivalent de la 4e division, que le garçon a brillé et s'est fait repéré. Pas vraiment en championnat, dans une saison largement tronquée par le Covid-19, mais en Coupe de France. Eliminé en 8e de finale par Rumilly-Vallières, le Puy avait réalisé l'exploit contre les pros de Lorient (1-0) au tour précédent, avec un but de... Lenny Joseph ! Intéressés par son profil et ses aptitudes, les dirigeants messins ont été définitivement convaincus par les conseils de leur ancien gardien David Oberhauser qui évolue également au PF43. "Il a un parcours dans lequel il a toujours été un buteur, un attaquant percutant" décrit Philippe Gaillot qui ajoute "vitesse, puissance et déplacement. Il a des qualités fortes et on pense tous qu'elles sont faites pour le haut niveau." Si ce recrutement dans les divisons inférieures du foot français peut paraitre osé, le dirigeant messin cite le niçois Pierre Lees-Melou, d'abord repéré par Dijon chez les amateurs. "Quand on a les qualités fortes et qu'on a été bien formé, il y a moyen de revenir. Le clubs doivent aussi avoir le courage d'y croire."

Changement de monde

"Passer d'une Nationale 2 à professionnel, je trouve ça fou, je n'y croyais pas" confie Lenny Jospeh qui a découvert sa nouvelle équipe et les infrastructures flambant neuves du FC Metz en participant aux deux dernières semaines d'entrainement avec le groupe avant les vacances et a pu mesurer l'écart qui sépare les deux mondes. "C'est beaucoup plus intense, techniquement plus juste, c'est plus compliqué pour les appels parce que les défenseurs sont plus intelligents" note t-il. Si ses performances ont tapé dans l'œil du staff messin mais aussi d'autres écuries de Ligue 1, l'appel personnel passé par Frederic Antonetti a aussi pesé dans son choix de rejoindre le club à la Croix de Lorraine. "C'est le seul qui m'a appelé directement, en visio. Il m'a parlé du projet, de ce que je devais améliorer. Je me suis dit qu'il voulait vraiment travailler avec moi. Ca m'a touché." Lenny Joseph retrouvera son coach et ses coéquipiers le lundi 28 juin pour la reprise de l'entrainement et le début de la préparation.