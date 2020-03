De Monaco à Nice, Khephren Thuram accélère avant son 1er derby

Si les échanges étaient fréquents entre les deux clubs par le passé (Nampalys Mendy ou Valentin Eysseric il n'y a pas si longtemps), Khephren Thuram est aujourd’hui le seul joueur des deux effectifs à avoir évoluer sous les deux maillots. Formé à l’ASM, lancé en Ligue des Champions la saison dernière par Thierry Henry, le plus jeune fils de Lilian Thuram a changé de camp l’été dernier pour écrire un nouveau chapitre, après une page monégasque enrichissante sportivement et humainement. "Je n'ai que des bons souvenirs à Monaco. Je me suis fais de très bons amis là-bas mais la page est tournée, je suis dans un très bon club aujourd'hui, avec un bon projet de très bons supporters. Je suis très heureux d'être là."

Il reste sur six titularisations d'affilée avec le Gym

D'un derby à l'autre, on peut d'ailleurs se rendre compte de la progression et de l'intégration du jeune homme de 18 ans à l'OGC Nice. Pas dans le groupe au match aller le 24 septembre (1-3), Khephren Thuram devrait être titulaire samedi et disputer un 15e match cette saison en Ligue 1. Pas mal pour un joueur à peine majeur. "Je ne suis pas surpris parce que je travaille bien l'entraînement. Je vois que mes coéquipiers me font confiance et je me sens de mieux en mieux au fil des matchs." Titularisé une seule fois à Strasbourg (0-1) lors de la première partie de saison, il reste sur six titularisations d'affilée sous le maillot du Gym.

Mais si Khephren accélère, c'est aussi parce qu'il profite de la blessure de Wylan Cyprien pour s'installer à ce poste de sentinelle, devant la défense. Un poste qu'il découvre, lui qui a été formé comme relayeur à Monaco avec un rôle un peu plus haut sur le terrain. Reculer pour mieux avancer, c'est une idée de son entraîneur Patrick Vieira. "Moi je peux jouer en 6 ou en 8, après c'est au coach de décider. Il m'a juste dit de jouer relâcher, même si c'est vrai que c'est un poste où il faut de la maturité."

Il a déjà une forte personnalité

A 18 ans, Khephren Thuram semble en avoir déjà suffisamment pour s'imposer dans cette équipe. Lui qui a été capitaine en Équipe de France U16 et qui va donc disputer son premier derby azuréen. Son entraîneur Patrick Vieira le voit progresser, prendre de l'épaisseur dans le groupe et mise beaucoup sur lui pour l'avenir. "Je suis très satisfait de Khephren par rapport à ce qu'il apporte à l'équipe. Il a déjà une forte personnalité et couvre énormément de terrain. Il doit encore travailler son jeu long et prendre l'information plus rapidement. Mais il sera un joueur important dans le futur pour nous."

Alors que cette fin de saison doit aussi servir à la direction du Gym d'évaluer ceux qui sont capables d'accompagner la progression du club dans les années à venir, Khephren Thuram semble avoir pris le bon wagon. Avec un prénom qui signifie "le soleil se lève" en Égyptien, on espère le voir rayonner longtemps ici sous le maillot rouge et noir.