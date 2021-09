De nombreux candidats pour intégrer la toute nouvelle école municipale de foot à Denain

Dans cette école, les enfants apprendront différemment le foot, ici pas de compétition comme dans un club, mais des compétences et des attitudes à valider dans un livret. L'apprentissage des techniques du foot évidemment mais aussi "la manière dont on prend soin de son corps, dont on respecte les règles, la manière dont on respecte aussi les adversaires" ajoute Anne-Lise Dufour la maire PS de Denain à l'origine de ce projet. Son objectif c'est que tous les petits Denaisiens de 6 à 15 ans puissent enfiler les crampons dans leur ville s'ils le souhaitent car aujourd'hui selon elle 300 enfants jouent à l'extérieur malgré la présence d'un club.

Les élèves footballeurs pourront quand même jouer parfois contre des enfants d'équipes extérieures avec le soutien du district Escaut assure Jérôme Milotte, directeur des sports de la ville de Denain.

Un partenariat est aussi en cours avec le VAFC, notamment pour les futurs Zidane qui seraient repérés lors des évaluations à l'école. L'idée c'est d'éventuellement créer des passerelles avec l'école de foot du club de foot de Valenciennes. VAFC dont les joueurs pourront aussi intervenir à l'école de Denain, et les élèves pourront aussi assister à des entraînements ou à des matchs au stade du Hainaut.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Une quinzaine d'éducateurs diplômés ont été recrutés pour l'occasion, il s'agit d'agents des collectivités, des étudiants en STAPS ou encore des profs de sport de l'éducation nationale. Ces éducateurs pourront aussi intervenir dans les établissements scolaires pour des séances de foot à l'école.

Malika vient d'inscrire son fils de 12 ans, elle a été séduite par le concept de cette école, et aussi par le tarif 30 euros pour la saison, contre une centaine d'euros pour une licence, avec en plus un survêtement et un maillot offerts par la mairie. "c'est accessible à tous" se félicite la maman.

Les entraînements se feront pour le moment aux stades Werth et Lagrange en attendant la rénovation du stade Bayart dont les travaux viennent de débuter et qui vont coûter 3 millions d'euros.

Les pré inscriptions c'est jusqu'au 23 septembre au complexe sportif de Denain du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 17h15 et le samedi de 8h à 12h.