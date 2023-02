De nouveaux changements annoncés du côté du SM Caen pour affronter Bastia

Soixante-douze heures après sa défaite à Annecy (2-0), le SM Caen recevra Bastia avec un groupe quasi-inchangé à quelques détails près.

"On va voir pour Samuel Essende, annonce le coach caennais Stéphane Moulin. Il a un problème à la clavicule comme Caleb (Zady-Séry) mais moins grave. "

La dernière recrue du mercato l'ailier Moussa Sylla sera en revanche trop juste pour jouer dès cette semaine. "On va voir, explique Stéphane Moulin. Cela fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Il est resté en activité en terme d'entraînement mais cela me paraît un peu court pour le match de demain (vendredi) mais son intégration devrait se faire rapidement. Il a un profil que l'on recherchait. Il n'y a pas de joueurs miracle mais il a des caractéristiques qui nous feront du bien."

Un groupe stable n'empêchera pas en revanche des changements dans le onze de départ. Face à Annecy, le coach caennais n'avait pas hésité à relancer trois joueurs (Samuel Essende, Djibril Diani et Emmanuel Ntim) absents lors du match face à Laval (0-0).

"Il y a eu une rotation mardi soir qui n'a pas été fructueuse en terme de prestation et de résultat, analyse Stéphane Moulin. Donc évidemment il y aura des risques de changement de nouveau."

Le groupe à choisir parmi : Yannis Clemencia, Anthony Mandréa - Ali Abdi, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim, Ibrahim Cissé, Romain Thomas - Yoann Court, Quentin Daubin, Anton Salétros, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Hianga'a Mbock - Benjamin Jeannot, Alexandre Mendy, Samuel Essende, Mohamed Hafid, Norman Bassette et Godson Kyeremeh.