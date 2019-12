De point fort à talon d'Achille : la défense de l'OGC Nice dans le dur

Nice, France

Véritable forteresse la saison passée, la défense du Gym s'est transformée en un vulgaire château de sable depuis la reprise. Friable, trop souvent emportée par la marée, l'arrière garde niçoise prend l'eau. 26 buts encaissés déjà en 16 matchs de Ligue 1 cette saison le Gym a la 18e défense. Seuls Amiens et Toulouse font pire. Alors que l'an dernier les Aiglons avaient terminé sur le podium des meilleurs défenses, 2e, juste derrière Lille (et à égalité avec le PSG) avec seulement 35 buts encaissés en 38 rencontres. Ce qui leur avait permis de se hisser à la 7e place.

Pour continuer dans les comparaisons, Walter Benitez était le gardien qui avait bouclé le plus de rencontres sans encaisser de but. 16 en tout l'an dernier contre un seul "cleansheet" cette saison. Bref, la défense du Gym n'est plus un point fort mais un talon d'Achille sur lequel les attaquants Stéphanois ont appuyé bien fort mercredi dans le Chaudron. Hamouma, Bouanga ou Honorat ont pris de vitesse presque à tous les coups Atal, Lloris, Coly ou Malang Sarr, tous alignés d'entrée par Patrick Vieira, qui ne s'est pas gêné pour pointer du doigt ses hommes après le match. "On a été catastrophique défensivement. Individuellement et collectivement. On a fait beaucoup trop d'erreurs."

14 défenses différentes alignées en 16 journées

Des errements qui étonnent alors que ce sont les mêmes joueurs que l'an dernier sur la pelouse, à l'exception de Gautier Lloris, blessé toute la saison passée. Le Gym n'a perdu personne derrière et s'est même renforcé cet été avec l'arrivée de Stanley Nsoki, un jeune qui a montré autant de potentiel pour la suite que de limites pour le présent. Alors comment expliquer que le mur soit devenu feuille de papier ? Déjà avec les nombreuses absences. Entre blessures et suspensions, Patrick Vieira a aligné 14 défenses différentes en 16 journées de championnat.

Dante était par exemple suspendu à Saint-Etienne et le capitaine rouge et noir (36 ans) a déjà manqué six rencontres depuis le début de la saison, neuf pour son compère de la charnière Christophe Hérelle. Défenseur le plus régulier l'an dernier, il ne rejouera pas avant le mois de janvier, touché à la cheville, comme le jeune Andy Pelmard, qui était son remplaçant en début de saison. Atal, Burner, Coly ou Nsoki ont également tous été absents au moins un match.

Des Aiglons résignés dans le Chaudron

Patrick Vieira bricole et ça peut expliquer ce manque d'automatisme qui déséquilibre toute l'équipe. Mais le problème semble être plus profond. Le collectif niçois donne l'impression d'en faire moins que la saison passée. Dans la concentration et la rigueur, dans le pressing et l'engagement. Un constat qui englobe toute l'équipe, pas seulement la défense. Comme si les Aiglons avaient moins envie de se faire mal pour arracher des résultats. Quand l'an dernier ils collectaient les victoires 1-0 (9 en tout plus que toute autre équipe), mercredi ils ont donné l'impression d'accepter la défaite en seconde période. C'est probablement ça le plus inquiétant.