Débat ASSE : Jonathan Bamba aurait-il dû laisser Lois Diony tirer le penalty face à Dijon ?

C'est un détail dans la victoire des Verts à Dijon ce samedi (0-1) : Bamba a obtenu un penalty qu'il a lui même transformé malgré la discussion avec son coéquipier Lois Diony, ancien Bourguignon qui retrouvait ses ex-partenaires et muet depuis le début du championnat.

Le début de saison canon des Verts se poursuit grâce à leur victoire samedi soir sur la pelouse de Dijon. C'est Jonathan Bamba qui a transformé un penalty après la mi-temps qu'il avait lui même obtenu après une faute bourguignonne pas très évidente. Au moment où M. Bastien siffle la faute, Bamba s'empare du ballon pour signifier qu'il veut prendre ses responsabilités, comme face à Amiens. A ce moment Lois Diony s'avance vers lui, tente de le convaincre de le lui laisser. _"Oui il avait envie, chez lui, dans son jardin comme il le dit" _raconte le jeune attaquant. _"Derrière on a discuté et il me l'a laissé et tant mieux pour moi parceque je marque et toute l'équipe était contente."_

Il y a forcément un ordre déterminé en interne pour hierarchiser les tireurs de penalty mais sur le terrain, ils ont tout de même un certain libre-arbitre. Pour Bamba, marquer ce penalty c'est inscrire son 3e but de la saison et devenir seul meilleur buteur du club alors que vont reprendre ces prochains jours les négociations concernant sa prolongation de contrat. C'est aussi confirmer sa force de caractère et sa maturité. Mais c'est dur pour Lois Diony. L'ancien Dijonnais reste muet après 6 journées de championnat. Il était attendu face à son ancien club et il avait plus que jamais besoin, ici, de marquer pour devenir un vrai Vert. En le laissant tirer le penalty, Bamba avait l'occasion de débloquer psychologiquement Diony et de raffermir sa relation avec lui. Toute l'équipe en aurait récolté les fruits dans les prochaines semaines