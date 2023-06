Débordements à Bourg-en-Bresse : une amende et 2 points de pénalité pour l'AS Nancy Lorraine

Le 26 mai 2023 reste une date marquée dans tous les esprits de l'AS Nancy Lorraine. C'est ce jour-là que les Nancéiens ont fait match nul 3-3 à Bourg-en-Bresse , scellant leur descente sportive en National 2. Et également lors de cette rencontre qu'une partie des 250 supporters en déplacement avait interrompu la rencontre en jetant des chaises et des projectiles sur la pelouse.

Amende et point retiré

Depuis, l'avenir sportif est toujours incertain, avec un repêchage possible en 3ème division. Mais ce vendredi, suite à ces débordements, les sanctions sont tombées. Et l'ASNL devra s'acquitter d'une amende, dont le montant n'est pas communiqué par le club, ainsi que du remboursement des dégradations. Pire encore, qu'il y ait maintien ou non, les Nancéiens débuteront la saison avec un point de pénalité au classement, et un autre avec sursis.