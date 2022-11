100% Aiglons : débrief du match OGC Nice - Cologne

Les Nicois ont décroché leur qualification en Ligue Europa Conférence face à Cologne, grâce à deux buts de Laborde et Brahimi.

Une qualification en Ligue Europa Conférence ça se mérite et ça le GYM l'a bien compris. Hier, les hommes de Lucien Favre ont lutté jusqu'au bout pour conserver ce match nul face à Cologne. Les aiglons finissent premiers de leur groupe et se qualifient directement pour les 8eme de finale de la compétition. Pour débriefer ce match de Ligue Europa Conférence : Patrice Alberganti consultant foot de France Bleu Azur et Kevin Blondelle journaliste de la rédaction.

ⓘ Publicité

loading

Au programme :