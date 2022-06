Début de la campagne d'abonnement de l'OM

Le club Phocéen espère faire encore mieux que les 40.000 abonnés de la saison dernière - ce qui était déjà le plus grand nombre de fidèles depuis 10 ans ! Non seulement, l'abonné se réserve les 19 rencontres de Ligue 1 au Vélodrome, mais la cerise européenne sur le chichi : trois rencontres de la ligue des champions. Puis, il bénéficiera d'un sacré rabais : moitié prix pour la suite du parcours européen ainsi que la coupe de France.

10 euros par match en virage !

Le coût par match dans les virages augmente d'un euro 50, mais ça dépasse à peine 10 euros - 10,45 euros. Jusqu'à la fin du mois, l'Om propose sur son site internet un paiement en dix fois sans frais. "Les tarifs correspondent au club et à la ville", estime la direction. C'est évidemment plus cher sur les tribunes latérales et c'est là que l'Om espère gonfler les troupes avec le pack "Ligue 1 + Champions League".

Vente d'abord sur internet

La vente d'abonnements se déroule d'abord sur internet "om.fr" dès ce lundi. La billetterie au Vélodrome sera ouverte à partir du 20 juin mais seulement les lundi et mardi. Les abonnements sont en priorité réservés aux fidèles. Ceux qui seraient tentés pour la première fois de s'abonner doivent attendre le 27 juin.