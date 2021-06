Début de la phase finale de l'Euro ce samedi : le point sur les buteurs, les équipes et le calendrier

Les huitièmes de finale de l'Euro commencent ce samedi 26 juin avec le match entre le Pays de Galles et le Danemark puis entre l'Italie et l'Autriche. La France joue lundi contre la Suisse. Retrouvez dans cet article le classement des meilleurs buteurs, le calendrier et les forces en présence.