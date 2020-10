Décès d'Egon Gindorf, ancien président et figure emblématique du Racing club de Strasbourg

L'ancien président du Racing club de Strasbourg, Egon Gindorf, est décédé à l'âge de 89 ans, annonce ce jeudi après-midi le club alsacien dans un communiqué. "C’est avec une profonde et immense tristesse que le Racing Club de Strasbourg Alsace vous annonce le décès de son ancien Président Egon Gindorf. Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches et à tous les supporters du Racing qui perdent aujourd’hui une figure emblématique et historique du club".

De nationalité allemande, Hans Egon Gindorf a été président du Racing club de Strasbourg pendant trois saisons (de juin 2003 à décembre 2005). Il a été actionnaire du club alsacien pendant 30 ans. L'industriel était installé à Monaco. Il était très proche de Marc Keller, le président actuel du Racing, qu'il considérait un peu comme son fils.

Egon Gindorf était très apprécié des supporters. Il aimait l'ambiance de la Meinau, se glisser parfois dans le kop pendant les matchs. Les supporters se souviennent de lui pour la fameuse "soupe d'Egon". Une soupe de pois cassés distribuée aux membres des associations de supporters chaque mois de décembre.