Décès d'Emiliano Sala : "La vérité est terrible, injuste" lâche Vahid Halilhodžić en larmes

Nantes, France

Devant près d'une trentaine de journalistes, Vahid Halilhodžić, l'entraîneur du FC Nantes a fondu en larmes, au bout de quelques minutes. En masquant brièvement son visage avec ses mains, l’entraîneur bosnien n'a pu dissimuler son désarroi et sa tristesse, ce vendredi.

Une cérémonie avec les joueurs avant l'entrainement

A l'exception d'une question concernant l'état physique de son effectif, la conférence de presse, ce vendredi, a essentiellement tourné autour de la mort d'Emiliano Sala. "On peut maintenant rendre hommage à quelqu'un qui va laisser une trace éternelle au FC Nantes, avec son comportement, sa modestie", a confié Vahid Halilhodžić.

On a toujours gardé espoir mais on savait pertinemment que l'espoir était mince. La vérité est terrible, injuste." Vahid Halilhodžić, l’entraîneur du FC Nantes

Alors que le corps de l'attaquant italo-argentin sera rapatrié dans les prochains jours en Argentine, son pays natal, le coach nantais a confirmé qu'il allait demander un report de match, pour tenter de permettre aux joueurs qui le souhaitent de se rendre aux obsèques de l'ancien attaquant des canaris, "bien sur qu'on va demander."

Ce vendredi après-midi, joueurs, entraîneurs et membres du staff se sont recueillis quelques minutes avant l'entraînement pour rendre hommage et saluer la mémoire de leur ancien coéquipier, vendu au mercato hivernal au club de Cardiff City. "On a fait une petite cérémonie avant l'entraînement, digne et modeste, à l'image d'Emiliano", détaille l’entraîneur.

"C"est indécent comme question"

Seul à se présenter en conférence de presse, l'ancien entraîneur parisien est longuement revenu sur l'histoire d'amitié qui le liait à Emiliano Sala. "J'ai créé une relation particulière avec lui, avance-t-il. _Il m'avait demandé de l'aide et on avait travaillé ensemble._"

Vahid Halilhodžić s'est cependant agacé que deux journalistes le questionnent autour de la polémique du transfert de son ancien joueur et de l'argent qui aurait été réclamé par le club nantais : "Je ne veux pas parler de ça, c'est indécent".

"C'est vraiment un moment assez particulier pour nous tous. Et j'espère qu'on sortira de cette passe encore plus forts", a lâché l’entraîneur, en fin de conférence de presse, tout en soulignant l'état d'esprit de ses joueurs et des supporters lors du match contre Saint-Etienne, en championnat, et contre Toulouse, en coupe de France.