Décès de Christophe Revault. Nicolas Douchez : "Christophe a été un exemple et une source de motivation"

Après la mort, le 6 mai 2021, de l'ancien gardien de but du Havre, Christophe Revault, plus d'une centaine de supporters se réunissent devant le stade Océane au Havre.

"Adorable", "formidable", "humain" mais aussi excellent gardien, les réactions et les hommages à Christophe Revault se multiplient depuis l'annonce de son décès jeudi à l'âge de 49 ans. Formé au Havre, passé par le PSG, Rennes et Toulouse, l'ancien portier n'a laissé personne indifférent dans les clubs où il est passé. Nicolas Douchez, qui a lui aussi été formé au Havre avant de passer à Paris, Rennes et Toulouse rend hommage à son ancien coéquipier chez les Violets.

Christophe a été un exemple et une source de motivation. - Nicolas Douchez

"La nouvelle m'a attristé fortement. J'ai été très touché par l'annonce de son décès. On a des parcours avec beaucoup de similitudes : originaires de la région parisienne, formés au Havre, puis des clubs comme Paris, Rennes et surtout Toulouse où j'ai été sa doublure. Pour moi Christophe a été un exemple, une source de motivation surtout quand j'étais au centre de formation du Havre. J'avais ma chambre qui donnait sur le terrain d'entraînement des pros. C'était un des meilleurs gardiens du championnat, c'était une référence, une inspiration pour moi. Je le regardais s'entraîner, je me mettais derrière les buts au stade Deschaseaux parce que j'avais envie d'être au plus près de ce qu'il pouvait ressentir sur le terrain. Je suis évidemment peiné, touché par ce qu'il s'est passé et j'ai beaucoup de pensées pour sa femme et ses enfants que j'ai croisé quelques fois lorsqu'on était à Toulouse ensemble."

Nicolas Douchez garde également le souvenir d'un homme chaleureux : "J'ai adoré bosser avec lui. Avec au départ ce regard de gamin qui regarde un pro et qui veut devenir pareil. Et lorsque je l'ai côtoyé, j'ai appris à connaître l'homme, le collègue de vestiaire. On avait une très bonne relation tous les deux. Cela nous arrivait souvent de faire la route ensemble à Toulouse parce qu'on habitait pas très loin l'un de l'autre. J'ai partagé beaucoup de choses avec lui, et tout ce qui a été dit à son sujet de façon positive par rapport à son caractère et par rapport à l'homme, c'est aussi ce que j'ai ressenti."