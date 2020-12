Décès de Gérard Houllier : les souvenirs et anecdotes du président du TFC Damien Comolli

Damien Comolli, le président du Toulouse Football Club, a perdu "un ami" ce lundi. Il a accepté de revenir sur sa relation avec Gérard Houllier, décédé à l'âge de 73 ans. Entraîneur de Liverpool entre 1998 et 2004, avec qui il signera un fabuleux triplé en 2001 (les deux coupes nationales et la coupe de l'UEFA) et également champion de France avec le PSG puis deux fois avec l'Olympique Lyonnais.

Damien Comolli, quels rapports aviez-vous avec Gérard Houllier ?

"C'était un ami. J'étais même allé chez lui voir des matches durant l'Euro 2016. C'est quelqu'un que j'appréciais énormément, j'étais admiratif de sa connaissance du foot. Il était toujours de bon conseil, il posait des questions, toujours curieux sur les clubs dans lesquels je travaillais. Une réflexion sur le foot qui était exceptionnelle. Je suis énormément touché. J'ai pensé très fort à des gens qui étaient très proches de Gérard : David Dein, ancien propriétaire d'Arsenal et Arsène Wenger. Je les ai appelés tous les deux quand j'ai appris la nouvelle. Cela me remue énormément."

Vous vous souvenez de vos premiers échanges ?

"Je me remémorais ça aujourd'hui. Tout le monde se souvient de France-Bulgarie en 1993. Le lendemain, j'étais gamin j'avais 22 ans et j'entraînais les -16 ans à Arsenal. J'étais dans la salle médicale des pros qui étaient sur le terrain. Le kiné vient me voir et me dit il y a Gérard Houllier au téléphone, il veut parler à Arsène. Je suis parti en courant sur le terrain. Il m'a dit je suis à l'entraînement je le rappelle mais je sais pourquoi il m'appelle. Je pense que Gérard voulait consulter Arsène une dernière fois avant d'annoncer sa démission. C'est quelque chose qui m'a marqué. Dans la foulée, il avait annoncé sa démission."

Et votre première rencontre ?

"C'est quand il était entraîneur à Liverpool. On s'est retrouvés à Paris lors d'un match du PSG. J'étais recruteur à Arsenal. Je me suis présenté et il m'a dit "Ah c'est toi qui prends tous les bons joueurs français pour Arsenal !". J'avais dit que c'était sans doute plus le travail d'Arsène ! Et puis je me souviens aussi que son premier match quand il est revenu sur le banc d'un club en Angleterre c'était à Anfield avec Aston Villa. Il y avait des banderoles. Il était incroyablement populaire dans la ville et auprès des supporters de Liverpool."

Gérard Houllier aura largement marqué son époque dans le football...

"Ce qui me marque c''est son passage à Liverpool. Et aussi son passage comme DTN à la FFF, il a fait un travail incroyable de qualité, en profondeur. Un boulot extraordinaire. C'était quelqu'un qui était respecté de partout. Il avait un réseau incroyable parce que sa passion du football le faisait voyager partout. Sa compétence faisait qu'il était reconnu dans le monde entier. Il aura marqué l'histoire moderne du football français."