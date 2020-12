Décès de Gérard Houllier : réactions multiples au PSG

Il restera le premier entraîneur à avoir mené le Paris Saint-Germain au titre de champion de France : Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans après une carrière riche. Il a entraîné Lens, Liverpool, l'Olympique Lyonnais, mais il a également été directeur technique national et sélectionneur de l'Equipe de France. Du côté du PSG, on lui prévoit un hommage en marge du match face à Lorient, ce mercredi, pour la 15e journée de Ligue 1. En effet, Gérard Houllier était l'entraîneur du PSG lors de la saison 1985-1986, date du premier titre de champion de France du club.

"Je me souviens qu'il était très novateur", témoigne Jean-Michel Moutier, deuxième gardien à l'époque et dirigeant au PSG ensutie. Il détaille : "il voulait observer les adversaires, ses forces et faiblesses, à une époque où on n'avait pas tous les moyens technologiques pour le faire. Il a beaucoup étoffé son staff, c'était le premier que je voyais faire ça". Le titre est resté marqué dans la mémoire de Jean-Michel Moutier, qui se rappelle d'un Gérard Houllier festif - "on avait remonté les Champs-Elysées en R5"- suite à ce titre. Ensuite, ce dernier avait nommé Moutier entraîneur des gardiens, encore une innovation à l'époque. Sur France Info, Luis Fernandez a lui réagi, il était le capitaine de l'équipe championne de France : "c'était quelqu'un de très humain, je n'oublierais jamais Gérard Houllier".

Le message de Nacer Al-Khelaïfi

Le président actuel du PSG s'est fendu d'un communiqué peu de temps après l'annonce du décès de Gérard Houllier.

"La disparition de Gérard Houllier me touche énormément et je sais que l’ensemble du Paris Saint-Germain ressent une profonde tristesse, des supporters aux anciens joueurs en passant par tous les collaborateurs du Club. J’avais beaucoup d’estime et d’admiration pour l’œuvre de Gérard dans le football, qui laissera une empreinte profonde. Le Paris Saint-Germain se souviendra toujours que c’est Gérard Houllier qui était sur son banc au moment du premier titre de champion, en 1986, avant d’assumer de hautes responsabilités au sein du football français et européen. En cette triste journée, je tiens à témoigner de toute mon amitié à sa famille, ses très nombreux amis, ainsi qu’à tous nos anciens joueurs qui ont été dirigés par Gérard Houllier à l’époque de mon prédécesseur Francis Borelli. C’est une très grande figure de notre Club qui nous quitte et à qui nous rendrons hommage, mercredi soir, au Parc des Princes, pour lui témoigner de toute notre reconnaissance et affection."