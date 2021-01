Décès de Jean-Marc Mézenge, France Bleu Armorique perd une de ses voix

L'ancien entraîneur adjoint du Stade Rennais et consultant les soirs de match sur France Bleu Armorique Jean-Marc Mézenge nous a quitté à l'âge de 57 ans.

Vous n'entendrez plus sa voix les soirs de match au Roazhon Park. Notre consultant et ancien entraîneur adjoint au Stade Rennais Jean-Marc Mézenge est mort ce jeudi 7 janvier à l'âge de 57 ans.

Un passionné du Stade Rennais

Véritable passionné des Rouge et Noir, il avait évolué dans les équipes de jeunes du club breton dans sa jeunesse, avant d'y devenir éducateur à la fin des années 1980. Il fut ensuite l'adjoint de Raymond Kéruzoré au Stade Rennais lors de la saison 1990/1991. Sa vie personnelle et professionnelle le mène ensuite à Angers, où il dirige le centre de formation du SCO entre 1996 et 1998.

Devenu membre du Stade Rennais History Club, l'association des anciens rennais, Jean-Marc Mézenge était fier, et il le faisait savoir, d'appartenir à la famille Rouge et Noir.

Une minute de silence au Roazhon Park

Entre 2006 et 2014, il a accompagné Cédric Guillou sur France Bleu Armorique pour commenter les matchs du Stade Rennais. Un rôle qu'il occupait à nouveau en ce début de saison sur notre antenne. Théoricien du football, il nous gratifiait souvent de ses longues analyses pour vous aider à décrypter le jeu rennais à travers le poste. Elles nous manqueront.

Les joueurs du Stade Rennais observeront une minute de silence en mémoire de Jean-Marc Mézenge ce samedi 9 janvier avant le match contre Lyon.