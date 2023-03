Décès de Just Fontaine : l'ancien président du district de la Creuse se souvient d'une "légende du foot"

Son record date de 1958, et il n'a toujours pas été dépassé. Meilleur buteur de l'histoire du football sur une seule phase finale de Coupe du monde (13), Just Fontaine, disparu ce jeudi 1er mars à l'âge de 89 ans , aura marqué l'histoire de son sport. Retiré des terrains depuis 1981, l'ancien attaquant des Bleus n'avait pas pour autant coupé avec le football. Il était notamment ambassadeur de la FIFA pour la Coupe du monde 1998 en France.

A ce titre, il était venu en Creuse, où il avait rencontré Philippe Lafrique, alors président du district de football. "Il était venu pour la remise de la tapisserie d'Aubusson qui représentait le timbre-poste de la Coupe du monde. Il était invité d'honneur, on avait ensuite déjeuné à la préfecture de la Creuse, à Guéret. C'est un excellent souvenir ! C'était quelqu'un de très affable, érudit, respectueux du monde du football, il avait adoré quand je lui avais parlé de ce qu'on faisait au district. C'était quelqu'un qui aimait aussi beaucoup le monde rural, et qui avait été subjugué par la tapisserie d'Aubusson", se souvient celui qui est toujours membre du comité exécutif de la Fédération française de football.

Une minute de silence sur les terrains de France ce week-end

Just Fontaine avait également rencontré des jeunes footballeurs creusois, pour leur transmettre sa science. L'occasion aussi, estime Philippe Lafrique, de perpétuer l'héritage d'un homme dont les exploits sont, temporellement, lointains. "Ça a été la seule occasion, et on regrette de ne pas avoir fait plus avec lui. C'est un homme qui marque toujours, surtout les plus anciens, mais il n'est plus forcément connu par les jeunes aujourd'hui. C'est pour cela que la Coupe du monde, tous les quatre ans, permet de le remettre en mémoire de nos jeunes sportifs."

Une minute de silence sera respectée sur tous les terrains de France ce week-end en mémoire de Just Fontaine.

