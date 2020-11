Décès de Maradona : l'entraîneur du HAC Paul Le Guen regrette "un pur"

Les réactions se multiplient après l'annonce du décès, à l'âge de 60 ans, de Diego Maradona. La légende argentine du football, auteur de la main la plus célèbre de l'histoire lors du mondial 1986, avait 86 ans.

Parmi ceux qui l'avaient croisé, à un moment de leur carrière, l'entraîneur du HAC, Paul Le Guen. Cela remonte à l'époque où le Breton était sélectionneur de l'équipe nationale du Sultanat d'Oman (2011-2015), Maradona entraînait alors l'équipe émiratie d'Al Wasl.

"Je me souviens que ça m'avait énormément marqué. On devait être 50 dans le stade et je me suis dit que c'était vraiment un pur. Il était passionné, il dirigeait son équipe comme s'il y avait 80.000 personnes dans les tribunes. J'avoue que mon regard a changé ce jour-là. J'avais une image un peu controversée, mais je me suis rendu compte qu'il était passionné."

Une relation "inouïe" avec le ballon

Maradona, ce sont évidemment les frasques, l'addiction à la drogue, les rapports avec la mafia. Mais aussi une incroyable carrière, marquée par la victoire de sa sélection lors de la coupe du monde 1986.

"Il était dingue de foot, poursuit Paul Le Guen. Evidemment, j'ai été un admirateur du joueur, il avait une relation inouïe avec le ballon. Pour le coup, le ballon était vraiment son ami. Quant à son image controversée, ça n'est pas facile de vivre ce qu'il a vécu. Les gens qui jugent n'ont pas vécu cette vie de mégastar."

Le gouvernement argentin a décrété trois jours de deuil national à la suite du décès de Diego Maradona.