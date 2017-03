Décès de Raymond Kopa : "un ambitieux" selon son ancien coéquipier Roger Piantoni, ex-joueur du FC Nancy

Le footballeur Raymond Kopa nous a quittés ce vendredi matin à l'âge de 85 ans. Un joueur marquant des années 50 que nous raconte l'ancien du FC Nancy, Roger Piantoni.

Le footballeur Raymond Kopa est décédé ce vendredi 3 mars à l'âge de 85 ans, à Angers où il résidait. L'ancien joueur du FC Nancy, Roger Piantoni l'avait accompagné en équipe de France, notamment pendant la Coupe du monde 1958 terminée à la troisième place en Suède.

Roger Piantoni, avait joué avec Kopa à Reims de 1959 à 1964 mais aussi chez les Bleus. Pas de question à se poser, Raymond Kopa était "un grand footballeur" :

Parmi les traits de caractère de Raymond Kopa, il y en a un qui vient tout de suite à l'esprit de Roger Piantoni : l'ambition.

Ce n'est pas un défaut. Que ce soit sur le terrain ou dans la vie, il avait toujours l'ambition de réussir [...] C'était un quémandeur de ballons. Il venait me le chercher dans les pieds tellement il avait envie de l'avoir ce ballon. C'était une ambition qui se répercutait sur les coéquipiers et tant mieux d'ailleurs. C'était un gagneur, un râleur et un gagneur."