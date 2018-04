Le Havre, France

Une autopsie a été pratiquée mardi suite au décès de Samba Diop. L'examen n'a pas permis de déterminer les causes du décès. On sait que le jeune garçon de 18 ans, footballeur au centre de formation du HAC, s'est éteint brutalement dans la nuit de vendredi à samedi. Le parquet du Havre a demandé des examens complémentaires pour rechercher les causes de la mort mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs semaines voire plusieurs mois indique-t-on de source judiciaire.

Le club souhaitait rendre un hommage au jeune joueur vendredi mais la ligue a maintenu le huis clos. Un hommage public sera rendu, lors du match HAC-AS Nancy, programmé le mardi 24 avril, au Stade Océane.