Décès Michel Hidalgo : “le papa de toute une génération de joueurs” - Patrice Garande

Michel Hidalgo, restera à jamais l’homme qui a emmené le football français vers son premier titre international. C’était en 1984 année du triomphe de la bande à Platini lors d’un championnat d’Europe organisé en France. Patrice Garande, tout juste meilleur buteur du championnat de France, n’avait pas été retenu dans le groupe. Mais il garde un profond respect pour l’homme autant que pour le technicien qui a grandit aux portes de Caen.

“Une décision normale”

Peu avant l’Euro 1984 les sélectionneurs français, Michel Hidalgo et Henri Michel, avaient dressé deux listes : celle des joueurs qui allaient disputer l’Euro et celle des sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Los Angeles. “Chez les A il y avait Lacombe, Six, Rocheteau : des monstres” se souvient Patrice Garande. Le tout jeune meilleur buteur du championnat de France s’était donc retrouvé dans la liste “olympique”. Une décision expliquée en direct à la télévision par Michel Hidalgo avec le jeune goleador en duplex. Hidalgo avait salué le talent de l'attaquant d’Auxerre et lui prédisant un avenir “avec le coq sur la poitrine !”.

“Je me souviens très bien de cette émission et je comprends toujours sa décision” explique Patrice Garande. “C’était un homme exceptionnel, charmant, avec toujours beaucoup de compassion pour ses joueurs. Le papa de toute une génération ! Et un entraîneur de légende pour l’équipe de France” confie l’ex coach du Stade Malherbe. Avant de conclure : “Je vais peut-être à nouveau regarder cette émission. Pour avoir le plaisir de revoir monsieur Hidalgo”.

Ci-dessous reportage avec extraits de l'échange entre Michel Hidalgo et Patrice Garande en 1984