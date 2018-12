Décimée, l'AS Saint-Etienne ne veut pas céder sa 6ème place à Nice dimanche

Les Verts mettent le cap sur Nice privés de six joueurs cadres en vue de la rencontre reprogrammée dimanche à 17h. L'ASSE pourra au moins compter sur le retour de son capitaine mais ce sera compliqué de conserver sa 6ème place de la Ligue 1.

Saint-Étienne, France

Jean-Louis Gasset a raison. "Il ne faut pas tomber dans la sinistrose". Mais c'est une équipe des Verts décimée qui va mettre le cap sur Nice ce samedi en vue de joueur finalement cette rencontre de la 18ème journée de Ligue 1, initialement programmée vendredi soir et reprogrammée dimanche à 17h.

Privés de six joueurs cadres

Pour ce match, l'ASSE sera privée de six joueurs cadres : Neven Subotic (traumatisme crânien), Mathieu Debuchy (cheville), Gabriel Silva (cuisse) et Romain Hamouma (épaule) blessés, sans compter Wahbi Khazri et Rémy Cabella qui sont suspendus. Heureusement, l'ASSE pourra au moins compter sur le retour en défense de son capitaine, Loïc Perrin.

La 6ème place de Ligue 1 en jeu

Mais les Verts vont devoir se serrer les coudes s'ils ne veulent pas céder leur 6e place à Nice, juste derrière au classement. Le Gym n'a pas perdu ni encaissé de but depuis six matchs en Ligue 1. Un déplacement de tous les dangers, après une semaine mouvementée entre terrain d'entrainement gelé et match reporté à la demande de la Préfecture des Alpes Maritimes.

Un seul match n'a pas été reporté ce samedi, c'est Reims / Strasbourg à 20h. Deux autres matchs se joueront dimanche, Nimes / Lille à 15h et Lyon / Monaco à 21h.

Nice / ASSE, demain 17h, à vivre en intégralité dès 16h30 sur votre radio.

A noter que la billetterie pour le derby ouvre au grand public ce samedi, 10h. Le kop nord est déjà complet. En revanche, les balcons sont ouverts. Il n'y a pas de limitation de places par personne. Vous pouvez vous rendre sur Internet ou à la billetterie du stade qui est ouverte tout le weekend.