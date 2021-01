Ligue 1 : décimée par le Covid, l'AS Saint-Étienne prépare le derby dans un contexte ubuesque

Demander un report du derby ASSE-OL prévu ce dimanche, ce serait juste sportivement, mais cela ne sert à rien regrette le coach Claude Puel : "on a eu certaines démarches avant Strasbourg. De partout, il nous a été intimé de jouer le match et il n'y avait pas d'autres solutions. Et il en sera de même pour le match de Lyon. Bien sur qu'on aimerait pouvoir récupérer un effectif un petit peu plus normal et avoir une certaine équité pour disputer nos matchs. Tout simplement. (Le report) on le demande... Oui, on le demande, on peut faire la demande. Mais il y a un règlement. Et un règlement il doit s'appliquer sinon sur Tapis vert on perd les matchs".

Car l'ASSE ne rentre pas dans les conditions de report fixées par le LFP. Si le cluster n’évolue, dimanche, six joueurs seront encore forfaits pour cause de Covid. Il en faut 11 pour obtenir un report (ils étaient 10 dimanche contre Strasbourg). "On ne va pas vouloir maintenant et souhaiter d'autres cas positifs pour avoir des matchs suspendus" précise le coach.

Il faut faire avec donc, mais Claude Puel dénonce une situation "ubuesque, complétement dingue". Quatre joueurs, positifs la semaine dernière, seront, d’après le règlement, aptes à jouer contre Lyon. Mais ils ne se seront pratiquement pas entraînés cette semaine "ils ne sont pas opérationnels pour répondre à des attentes d'un match dans ces conditions et avec le risque de blessures également".

Dans ces conditions, difficile de préparer sérieusement le derby. "Sur des aspects tactiques, travailler quelque chose de particulier, parce que c'est le derby, parce que c'est Lyon.... ben non. Ce ne sera pas possible parce que l'équipe possible, on la connaitra au dernier moment". Pour autant les verts se montrent particulièrement motivés selon Claude Puel "ils ont envie d'en découdre. Il n'est pas question de subir cette situation, de larmoyer autour de ce qui nous arrive. Simplement on dénonce les faits, c'est tout".

Et il rappelle que le match Marseille-Saint-Étienne, prévu le 20 aout, avait été reporté d'un mois pour, à l'époque, quatre cas positif chez les Phocéens. Certes, les Verts l'avaient emporté au Vélodrome, mais ils avaient du jouer un match trois jours plus tard, le 20 septembre à Nantes, et avaient, peut-être, manqué un peu de fraicheur pour décrocher mieux que le nul à la Beaujoire. A l'époque, le règlement n'était pas le même.