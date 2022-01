Décimées par le Covid, les footballeuses bordelaises tombent d'entrée en Coupe de France face aux Lyonnaises

Décidément, le Covid n'aura épargné personne aux Girondins de Bordeaux. Après la défaite des garçons en championnat vendredi soir face à Marseille, c'est une autre Olympique, l'OL, qui a sévèrement battu (0-4) l'équipe féminine ce samedi à domicile en Coupe de France. Dès leur entrée dans la compétition, en 16eme de finale, les Bordelaises sont éliminées par les tenantes du titre.

Seulement quatorze joueuses disponible côté Girondines

Affaiblies par le Covid, les suspensions et les départs, les Girondines comptaient quatorze joueuses seulement sur la feuille de match. L'entraîneur Patrice Lair a même été contraint de faire entrer la gardienne Mylène Chavas, en joueuse de champs.

"Une semaine très très difficile pour nous"

"La sélection féminine n'est pas épargnée par la situation sanitaire générale du club et du pays tout entier. On a joué ce match avec un effectif très réduit. Nous n'avons pas pu reporter la rencontre car en Coupe de France c'est très compliqué d'obtenir un report à moins d'avoir un terrain impraticable", explique Francisco Fardilha, le directeur technique de l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux.

Le directeur technique retient surtout le positif, les baptêmes du feu de deux jeunes "Ambre Basser Drunet et Julia Roux", "un super match d'Amandine Henry", "toutes des guerrières sur le terrain".

"Pas aidées par le tirage au sort"

Les Girondines ont montré deux visages différents au cours du match. En première période, les Lyonnaises, leader en championnat, ont déroulé avec deux réalisations de leur capitaine Wendie Renard, d'abord sur corner (12e) puis sur penalty (31e). Ce sont surtout Marozsan (24e) et Cascarino (25e) qui ont creusé l'écart à quelques secondes d'intervalles. Le match a également été marqué par l'entrée en jeu de la meilleure butteuse de l'histoire de l'équipe de France, Eugénie Le Sommer, l'attaquante de l'OL de retour après une pige effectuée aux Etats-Unis.

"On est passé au travers de la première mi-temps" (Andrea Lardez, capitaine des Bordelaises)

Au retour des vestiaires, "on a été plus rigoureuses, en exploitant mieux le ballon, on fait une deuxième mi-temps qui est correcte, mais on est punies en première mi-temps. Pour une reprise, c'est compliqué, on n'a pas été aidées par le tirage, donc on a fait avec les armes que l'on avait. On va maintenant se focaliser sur le championnat", déclare la capitaine des Bordelaises Andrea Lardez.

Septième du classement de D1, les Girondines ont rendez-vous samedi prochain sur la pelouse de Guingamp.