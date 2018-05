Le FC Sochaux Montbéliard reste en ligue 2. La DNCG, le gendarme financier du football français a rendu son verdict ce mardi après avoir auditionné l'actionnaire et les responsables du club et analysé le budget prévu pour la prochaine saison. Un budget de 16 millions d'euros.

Sochaux, France

Le FC Sochaux-Montbéliard va rester en Ligue 2. la DNCG, la Direction Nationale de contrôle et de gestion, a auditionné l'Etat-Major du club ce mardi et examiné le budget prévu pour la saison prochaine. Un budget de 16 millions et demi d'euros, comme en décembre dernier. Le gendarme financier du football français a donc donné son feu vert et levé la "rétrogradation à titre conservatoire" qu’il avait prononcé le 11 décembre dernier.

🗒️ [Communiqué officiel] Feu vert de la DNCG pour le FCSM :https://t.co/ipG26DGfW8 ⤵️ — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) May 22, 2018

Mesures restrictives renouvelées

La DNCG a tout de même renouvelé les deux mesures restrictives de décembre: un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter à titre onéreux. Le club évite la rétrogradation administrative en N3 mais il va donc se serrer la ceinture. Une cure d'austérité qui se ressentira dans l'effectif plus que bas de gamme pour la prochaine saison. C'est le prix à payer pour rester en Ligue 2. Au moins une saison de plus.

Pas sûr que tout ça calme les inquiétudes de certains supporters qui, eux, ne veulent qu'une chose: le départ de l'actionnaire chinois.