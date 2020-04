Ligue 2 : l'US Orléans pas encore fixée sur son sort, décision repoussée au 20 mai

Le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a décidé de ne pas décider, concernant le format de la Ligue 2 la saison prochaine. Réuni après l'annonce de l'arrêt des championnats, la LFP a renvoyé à son assemblée générale : on saura le 20 mai si Orléans est relégué en National.

L'US Orléans descendra-t-il en National la saison prochaine ? Le club orléanais, dernier de Ligue 2 alors que le championnat 2019/2020 est définitivement arrêté pour cause d'épidémie de coronavirus, devra patienter jusqu'au 20 mai prochain, date de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel.

Décision lors de l'AG de la ligue professionnelle de football

Le Conseil d’Administration de la Ligue annonce, dans un communiqué ce jeudi après-midi, qu'elle "a décidé de proposer à l’Assemblée Générale de se prononcer sur le format de la Ligue 2 et sur le nombre de montées et descentes entre Ligue 2 et National".

Quel format pour la ligue 2 la saison prochaine ?

En clair, la Ligue 2 se jouera-t-elle à 20 ou 22 clubs la saison prochaine, par exemple ? Les deux premiers de National, Pau et Dunkerque, vont en effet monter en Ligue 2, comme l'a acté la fédération française de football. Le Mans, 19ème de Ligue 2, et Orléans, 20ème, descendront-ils ? Tout cela sera décidé dans trois semaines donc.

Par ailleurs, la LFP a décidé que le PSG, leader du championnat, est sacré champion de France de Ligue 1 2019/2020, que Amiens et Toulouse sont relégués en Ligue 2 et que Lorient (champion de L2) et Lens, les deux premiers de Ligue 2, sont promus en Ligue 1 la saison prochaine.