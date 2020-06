Déconfinement : après trois mois d'arrêt, les joueurs du DFCO de retour à l'entrainement

Les footballeurs du DFCO ont entamé jeudi 25 juin 2020 le début d'une longue préparation de neuf semaines, avant la reprise de la Ligue 1 fin août. Un soulagement, après plus de trois mois d'arrêt, mais aussi une volonté de ne pas brûler les étapes.

Jamais une reprise de l'entraînement n'avait été aussi attendue à Dijon ! Celle-là, voilà maintenant plus de trois mois qu'on l'espérait, avec la crise du covid. Jeudi 25 juin 2020, les joueurs du DFCO ont finalement refoulé la pelouse du centre d'entrainement des Poussots. La veille, les footballeurs dijonnais avaient subi toute une série de tests, dont des dépistages pour le coronavirus. Un retour aux airs de "rentrée des classes", a savouré l'ancien professeur d'EPS et entraineur du club - pour la deuxième année d'affilée - Stéphane Jobard.

Reprise progressive

Un seul mot d'ordre au DFCO : ne pas aller trop vite ! Le premier objectif, c'est de réathlétiser les joueurs. Qu'ils reprennent de la masse musculaire, du cardio, bref la base, pour ne pas être cramés trop vite après une si longue coupure. Une phase qui va durer quatre semaines, avec un stage à Tignes. Ensuite, après une coupure de quelques jours, au coeur de l'été, l'effectif entamera une préparation plus "classique", jusqu'à la reprise de la Ligue 1, le week-end du 23 août. "On prépare d'abord les joueurs, on préparera l'équipe ensuite", synthétise Stéphane Jobard. Une préparation qui sera ponctuée par au moins cinq matchs amicaux.

Au programme, entre autre, des exercices de toucher de balle © Radio France - Adrien Beria

Un peu de gainage à la fin de la séance, il faut bien refaire de la masse musculaire ! © Radio France - Adrien Beria

Avec les précautions sanitaires, pas de vestiaires : les joueurs se changent sous la tente ! © Radio France - Adrien Beria