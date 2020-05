Coronavirus : "arrêter la Ligue 1 était un cas de force majeure" pour Thierry Laurey, le coach strasbourgeois

Prise de températures en arrivant à la Meinau pour écarter d'éventuels cas de Covid-19, interdiction de passer par les vestiaires, et quatre groupes de six joueurs répartis sur les terrains d'entrainement... le protocole sanitaire est très strict, d'où une reprise très particulière ce mardi 12 mai après presque deux mois d'arrêt.

L’entraîneur du Racing Club de Strasbourg, Thierry Laurey, nous a accordé un entretien à l'issue de l'entrainement.

Comment s'est passé cette reprise ?

On a respecté toutes les recommandations qui nous avaient été fournies. On a a vu un peu plus large avec une dizaine de mètres entre chaque joueur dans tous les exercices, pas de jeux de têtes, interdiction de prendre le ballon avec les mains. Franchement, tous les joueurs ont été très respectueux de tout le process qui avait été établi et c'est une bonne chose !

Ils ne peuvent pas se sauter dans les bras mais on a vu beaucoup de sourires sur les visages des joueurs"

Les joueurs ont devant eux trois semaines de travail, jusqu'au 29 mai. Quel est l'objectif ?

On voulait que les garçons sortent de leur train de vie parce quand tu es chez toi, et même si tu fais une heure de travail par jour, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour un sportif de haut niveau. Donc, on s'est dit qu'en les entraînant, ils allaient retrouver leurs habitudes, avec le petit mois de congés après et une reprise classique. Rennes fait comme nous. D'autres clubs ont choisi des options différentes en laissant les joueurs chez eux et une reprise plus longue que la notre. Je ne sais pas qui sera dans le vrai. Mais il nous a semblé important que psychologiquement les joueurs retrouvent le terrain, le ballon, et qu'ils échangent entre eux. Alors certes, ils ne peuvent pas se sauter dans les bras ou lutter dans les duels mais on a vu beaucoup de sourires sur les visages des joueurs ce matin.

une décision a été prise et on doit la respecter"

Le Premier ministre puis la Ligue ont décidé d'arrêter le championnat le 28 avril (le Racing a terminé 10e). Si les conditions sanitaires le permettent, le championnat de Ligue 1 reprendra le week-end du 22-23 août. Quel regard portez-vous sur ces décisions ?

On a complètement subi la situation, ça c'est toujours embêtant. On voit qu'il y a des Ligues à l'étranger qui veulent reprendre rapidement et qui traînent derrière eux pas mal de cas positif donc il y avait beaucoup de risques. Je pense que dans un premier temps, on aurait pu attendre encore un peu pour voir comment la situation s'améliorait ou pas. Mais quoiqu'il en soit, une décision a été prise et on doit la respecter. Là c'était un cas de force majeure. Il ne faut pas jouer avec le feu. C'est un sujet suffisamment grave pour qu'on fasse attention.

Qu'avez-vous fait pendant ces deux mois ?

J'en ai profité pour voir le profil de pas mal de joueurs dont on nous a parlés. J'étais en relation assez souvent avec Loic Désiré (le responsable de la cellule du recrutement). On écoute, on lit... Il y a toujours des choses à faire pour progresser. C'était important à mes yeux.

Si on veut encore profiter du football, il faut qu'on arrive à s'adapter du mieux possible"

Et sur un plan personnel, que retenez-vous de ces deux mois de confinement ?

Pas grand chose (éclats de rire)... C'était un peu long ! J'étais à Strasbourg, dans un endroit sympa, avec un jardin et une piscine. Je ne me suis pas baigné mais on pouvait prendre le soleil, discuter en respectant les distances. Quand je voyais des reportages, pour certaines familles, rester confinés deux mois cela devait être très long. Je leur tire mon coup de chapeau.

N'avez vous pas peur que le foot ne soit plus jamais comme avant ?

C'est une possibilité. Le côté populaire, j'espère qu'il va revenir. Mais si on veut encore profiter du football, il faut qu'on arrive à s'adapter du mieux possible : joueurs, entraîneurs, public et dirigeants. Ce sera le prix à payer pour essayer de pouvoir continuer à jouer dans les condition quasi normales.