Déconfinement : l'entraîneur du HAC Paul Le Guen assure que "la mise en route sera plus longue que d'habitude"

Au lendemain de la reprise de l'entraînement après presque 4 mois sans jouer, l'entraîneur du HAC Paul le Guen invité de France Bleu Normandie a assuré ce mardi que "des tests" étaient "en cours avant les efforts physiques" et que "la mise en route" serait "plus longue que d'habitude".

Le coach havrais Paul Le Guen, invité sur France Bleu Normandie, a dressé le bilan ce mardi de l'état de ses joueurs au lendemain de la reprise de l'entraînement après presque 4 mois sans jouer : "On ne sait pas trop encore, on est en train de faire des tests, on est en train d'évaluer leur état de forme, on en saura plus dans le courant de la semaine. Pour le moment, on en est aux tests indispensables avant de faire des efforts physiques !"

Des aménagements respectueux des gestes barrières ont été effectués : "On a tenu compte des recommandations des médecins, on respecte les gestes barrières bien entendu, on a aménagé le centre d'entraînement d'une certaine façon mais on espère un retour à la normale assez rapidement malgré tout."

Deux mois avant la reprise du championnat

Pas de date de reprise officielle pour le championnat mais il se murmure que ce sera le week-end du 22-23 août, ce qui laisse deux mois aux ciel et marine. C'est plus que d'habitude mais ce ne sera pas de trop, assure Paul Le Guen : "Ce ne sera pas de trop car les joueurs ont été arrêtés longtemps et le retour en pleine forme va être plus long également et encore une fois, cette première semaine va être consacrée à des tests donc la mise en route va être plus progressive que d'habitude."

Après trois recrues, le mercato se poursuit en douceur, juge l'ancien milieu de terrain du PSG : "On espère une ou deux recrues supplémentaires, notamment en attaque. Après, on est très content de ce que l'on a fait jusqu'à présent, c'est complémentaire de ce que l'on avait déjà ! Il y a beaucoup de départs, des joueurs en fin de contrat, comme Tino Kadewere, il faut trouver un autre attaquant pour le remplacer. On y travaille, Pierre Gibaud et Nolan Mbemba sont des joueurs intéressants, complémentaires de ce que l'on avait et Quentin Cornette est un joueur de côté en attaque, on n'avait pas vraiment ce profil !"

Le PSG au stade Océane pour un match amical ?

Et sur une éventuelle venue du PSG en match amical au cours de l'été ? "On en est au stade des discussions, j'espère que ça va pouvoir se faire, le PSG continue à y réfléchir, on croise les doigts."

L'objectif reste envers et contre tout la montée en Ligue 1, conclut le coach du HAC : "On mise sur des progrès par rapport à la saison dernière, la dernière saison, on a gagné 11 fois, 11 matchs nuls, 6 défaites, c'est correct mais c'est pas suffisant pour monter en Ligue 1 ! Faut avoir ce qui nous manquait la saison dernière, c'est-à-dire un potentiel offensif plus diversifié et c'est pour ça qu'on y travaille et qu'on espère obtenir encore une ou deux recrues !"