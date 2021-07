Découvrez l'incroyable hommage des Gladiators à Renaud Ripart

Exceptionnel et magnifique hommage des Gladiators à Renaud Ripart, qui quitte Nîmes pour l'ESTAC

Il était l'âme du club ces dernières saisons. Renaud Ripart, 28 ans, quitte le Nîmes Olympique. C'est à Troyes, en Ligue 1, que l'attaquant né et formé à Nîmes va poursuivre sa carrière. Il y a signé cette semaine un contrat pour les quatre prochaines saisons. Le joueur et les supporters membres des Gladiators Nîmes 1991 se sont retrouvés pour des adieux forts en émotion et tout en symboles, aux jardins de la Fontaine.

