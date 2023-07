Découvrez le maillot extérieur du Stade Rennais pour la nouvelle saison

Du blanc, du noir et c'est tout ! Le Stade Rennais a dévoilé, ce samedi 22 juillet, son nouveau maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Un maillot aux couleurs de la Bretagne puisque sur le bas de la tunique, des lignes blanches et noires et des hermines y figurent, représentant le drapeau breton. "Sa couleur gwenn ha du", explique le Stade Rennais, ce qui signifie noir et blanc en breton. Ce maillot sera porté par les joueurs du Stade Rennais lors des matchs joués à l'extérieur pour cette nouvelle saison, en Ligue 1 mais également en Europa League et en Coupe de France.

Le logo du Stade Rennais est lui aussi totalement en noir et blanc. Dans le dos, au niveau du col, on y retrouve le traditionnel drapeau breton. Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, ce nouveau maillot est présenté notamment par Arthur Theate, Lorenz Assignon ou encore Benjamin Bourigeaud. "Pour rendre hommage à Rennes et sa région, PUMA a décidé de mettre en avant une approche moderne du drapeau breton", explique le club sur son site.

Le maillot sera d'ailleurs porté pour la première fois ce samedi 22 lors du deuxième match de préparation du Stade Rennais face à Saint-Malo, à la Piverdière.