Découvrez les affiches des quarts de finale de la coupe de l'Hérault de football

Hérault, France

On connaît les affiches des quarts de finale de la coupe de l'Hérault. Le tirage au sort a été effectué ce lundi dans les locaux de France Bleu Hérault en présence de représentants du district et des clubs encore en lice. Les rencontre se joueront le dimanche 24 février et verront notamment s'affronter les deux derniers vainqueurs de la coupe : l'AS Béziers contre la Clermontaise.

Les affiches des quarts de finale

AS Lattes contre le FC Sète

Castelanau-Crès FC contre l'Atlas Paillade

AS Frontignan contre Mèze dans le "derby" du Bassin de Thau

AS Béziers contre la Clermontaise

Revivez le tirage au sort