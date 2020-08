Découvrez les nouveaux maillots de l'OGC Nice

On peut dire qu’ils se sont fait attendre. A trois jours de la reprise de la Ligue 1 face à Lens, l’OGC Nice dévoile ce jeudi les nouveaux maillots que porteront les Aiglons cette saison. Notamment le maillot "domicile" qui garde les traditionnelles bandes rouges et noires mais qui a été restylisé par rapport aux saisons précédentes. Il sera étrenné dès dimanche face aux Lensois.

Fini le gris en revanche pour le maillot "extérieur", place à un maillot blanc barré de fines bandes rouges et noires horizontales, qu’on retrouve sur les manches et le short. Quand au maillot "third", il sera bleu comme la saison dernière, pour rappeler les couleurs historiques du club au moment de sa création en 1904. Les trois tenues sont en vente depuis 14h ce jeudi sur le site officiel du club et à la boutique OGC Nice place Masséna. Les maillots sont vendus 80 euros.