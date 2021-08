DECRYPTAGE | Stade de Reims, une saison avec de nouveaux espoirs mais pas sans dangers

Finalement, la décision de l'assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel de repousser à la saison 2022-2023 la transition vers une Ligue 1 à 18 clubs (il y aura quatre descentes en L2 et deux montées en L1 au terme de cette saison 2022-2023, pour une mise en application lors de la saison suivante) va enlever un peu de pression à des clubs de l'élite déjà très éprouvés par le feuilleton sans fin des droits TV et bien sûr la crise Covid. Et le Stade de Reims n'est certainement pas exempté de cette pression, car si l'objectif affiché est d'essayer de terminer entre la 8e et la 14e place, une structure comme Reims n'a aucune marge de sécurité à l'entame de ce championnat. Pas plus, pas moins non plus que de nombreux clubs qui vont devoir repartir sur un nouveau cycle avec tout ce que cela comporte comme inconnu. Après tout, Brest, Montpellier, Angers, Strasbourg voire même Bordeaux sont autant d'institutions qui ont changé d'entraîneur et qui vont devoir lancer leur projet. Dans une moindre mesure, au regard de leurs budgets et leurs ambitions, Lille, Nice et Lyon seront un peu dans le même cas. A cela s'ajoute les promus Troyes et Clermont qui seront forcement dans la lutte pour le maintien ainsi que Lorient, Nantes, Metz mais aussi Lens et Saint-Etienne qui ne seront pas totalement en sécurité. Le panel est large. Et le Stade de Reims se lance donc dans une saison où certes les espoirs et les raisons d'y croire existent, mais les dangers ne sont pas écartés.

La nouvelle ère Oscar Garcia

Oscar Garcia est arrivé à Reims avec de nouveaux principes de jeu, une philosophie bien établie et une volonté affirmée de faire progresser ses jeunes joueurs. Même s'il est difficile de se faire une idée sur la série de match de préparation, on a pu voir une ébauche séduisante, par séquence, de ce que l'entraîneur espagnol souhaite faire. "Jouer avec ballon comme le FC Barcelone et sans ballon comme Salzbourg" a-t-il répété au fil de ses interviews estivaux. Un projet ambitieux mais qui demandera du temps. "J'ai dit que je voulais jouer comme Barcelone avec le ballon et sans ballon comme Salzbourg, mais peut-être que nous n'allons pas le voir comme çà tout de suite" a précisé Oscar Garcia lors de son point presse d'avant match vendredi. "On doit être patients parce que je veux transmettre çà aux joueurs, mais les joueurs doivent le comprendre et après le faire sur le terrain. C'est un process, mais nous sommes en chemin..." En clair, l'entraîneur rémois sait où il va, en tout cas, sait où il veut aller, mais a bien compris qu'il lui faudra du temps pour y parvenir. Depuis son arrivée, il travaille beaucoup, et a mis une nouvelle intensité dans ses séances d'entraînement. De nouveaux principes auxquels les joueurs ont adhéré avec cette identité, cette philosophie, qu'il souhaite transmettre à son groupe.

Une philosophie de jeu séduisante...sur le papier

Et cette philosophie de jeu est séduisante en effet. Les séquences aperçues lors des matches de préparation avec un pressing haut, des mouvements de lignes coordonnés et le fait d'harceler l'adversaire assez haut pour l'empêcher de sortir de sa partie de terrain sont autant de principes qu'Oscar Garcia veut transmettre à ses joueurs. Avec la possibilité aussi d'exploiter les ailes en privilégiant une défense centrale à trois, et deux "pistons" de chaque côté pour apporter le danger. "On va prendre des risques, mais c'est le foot que j'aime" nous déclarait Oscar Garcia dans une récente interview. Mais aura-t-il les joueurs pour le faire ? C'est une des interrogations de cette saison. Il y a beaucoup de nouveaux jeunes joueurs et il semble que l'on compte déjà beaucoup sur leurs performances et leur régularité. Il y aura bien sûr des joueurs plus expérimentés, mais certains n'ont encore jamais convaincu au Stade de Reims. Or, ce que veux mettre en place Oscar Garcia sera dépendant de la qualité et du rendement de ses joueurs, également sur le plan individuel. On peut illustrer tout cela par une série de questions : Illan Kebbal peut-il porter l'équipe sur le plan offensif, encore plus après la grave blessure d'Arber Zeneli ? Anastasios Donis et Kaj Sierhuis vont-ils enfin se montrer au grand jour au Stade de Reims, surtout en l'absence (provisoire?) d'El Bilal Touré ? Hugo Ekitike fera-t-il le poids face aux défenses de Ligue 1 ? Nathanaël Mbuku, qui est l'un des seuls jeunes à avoir réalisé une saison régulière, va-t-il rester ? Dion Lopy va-t-il confirmer sa fin de saison dernière ? Et enfin, Valon Berisha sera-t-il le joueur que les dirigeants rémois sont allés chercher pour porter l'équipe et emmener son expérience ? Voila les quelques questions que l'on peut se poser et dont les réponses permettront de vite savoir si les desseins d'Oscar Garcia pourront se réaliser.

La patience comme maître-mot

Oscar Garcia va donc avoir besoin de temps. Mais comme toujours, il va en même temps devoir avoir des résultats pour ne pas se trouver dans une situation délicate au classement. Ce qui aurait comme conséquence de mettre le doute dans le groupe et de compliquer sa tâche. Comme souvent, l'équilibre est difficile à trouver pour le club mais aussi ses supporters : ne pas s'emballer si les résultats arrivent vite (même si cela est toujours bon à prendre) et ne pas tomber dans la sinistrose si au début de la saison, le Stade de Reims occupe les profondeurs du classement alors que l'entraîneur essaye de mettre son jeu en place. Pour le coup, la patience des dirigeants rémois a souvent été mise à l'épreuve et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Oscar Garcia pourra bâtir même si cela prend du temps. "C'est peut être là l'intérêt d'être président depuis un certain nombre d'années" nous expliquait le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, à l'issue du match de préparation en Allemagne. "On sait que dans le foot, tout le monde, y compris principalement les supporters, on veut tout, tout de suite, or il faut laisser du temps au temps. La reconstruction de ce club, elle nous a pris du temps. L'histoire parle pour nous, et dans le cas précis de ce qu'on veut mettre en place avec Oscar, on sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain." Oscar Garcia aura donc le temps de mettre son projet en place, l'idéal serait bien sur que cela se fasse sans la pression du classement, comme l'équipe l'a déjà vécu la saison dernière dans la première partie du championnat.

Des cadres toujours aussi importants

Une des questions souvent posée la saison dernière, est celle concernant l'absence de cadre dans l'équipe. Les départs de Marvin Martin, Pablo Chavaria, Etienne Mendy, Johan Carrasso à l'issue de la saison 2018-2019 puis celle d'Alaixys Romao en 2020 n'ont jamais été vraiment remplacés, en tout cas pour ce qu'ils représentaient en tant que joueurs cadres ou d'expérience dans le vestiaire. La saison dernière, on a vu Yunis Abdelhamid parfois un peu s'épuiser mentalement à porter à lui tout seul l'équipe, aidé par Xavier Chavalerin qui n'a jamais caché que ce rôle n'était pas forcement dans sa nature, même s'il s'y est employé. Valon Berisha, venu pour endosser ce rôle, n'a pas été présent sur ce plan aussi. La barrière de la langue a été une raison, mais pas seulement. Il ne s'est pas imposé comme un pilier du vestiaire. Cette saison encore, on ne peut pas dire que de nouveaux cadres vont venir compléter l'effectif (en tout cas pour l'instant). A l'exception peut-être de Nicolas Penneteau qui pourrait avoir la voix qui porte, même en sa qualité de 3e gardien (Il est d'ailleurs présent dans le groupe pour ce premier déplacement à Nice). Et peut-être aussi, Wout Faes. Même sans grande expérience, même à son jeune âge (23 ans) il a tout d'un futur meneur d'homme. "Wout est un leader. On a aussi Yunis, mais il va me falloir beaucoup de leader dans l'équipe" estime Oscar Garcia. "Wout était capitaine des espoirs belges, et dans toutes les catégories de jeunes, il a une personnalité très forte et j'espère qu'il va le montrer." Wout Faes sera donc attendu dans ce nouveau rôle ce qui ne sera pas de trop pour encadrer la jeunesse rémoise.

Un public et des supporters à reconquérir

C'est aussi une des grandes attentes de ce début de saison : le retour du public au stade. Avec comme point d'orgue, un stade Delaune qui pourrait être archicomble lors de la venue du Paris Saint-Germain le dimanche 29 août. Les supporters du Stade de Reims qui ont vécu à distance les prestations de leur équipe, vont pouvoir retrouver leurs places dans les tribunes. Mais ces mêmes supporters rémois sont aussi dans l'attente de nouvelles émotions. Souvent critiques à l'égard du jeu prôné la saison dernière, ils sont pour l'instant séduits par les intentions d'Oscar Garcia et ce dernier sait que "les socios" remois seront à satisfaire : "Je demande aux joueurs de respecter le club, de respecter le maillot, et de respecter les supporters et on doit jouer pour eux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour se payer l'abonnement de la saison, on doit faire tout pour rendre les supporters heureux."

Notre analyse

Le Stade de Reims va devoir assumer ses choix. D'abord celui d'avoir mis un terme à l'aire Guion, en voulant donner les clés à un entraîneur avec une autre personnalité, une autre philosophie de jeu pour relancer un nouveau cycle. Comme tout changement, ce n'est pas sans risque. De la même manière que continuer avec David Guion aurait pu être la saison de trop, c'est en tout cas l'analyse qui a été faite par la direction. Assumer aussi cette politique de trading avec ces jeunes joueurs. Certains n'ont pas été à la hauteur des attentes la saison dernière, ni du potentiel que l'on avait vu en eux. Deux situations peuvent désormais se présenter : les joueurs ne confirment toujours pas, et on pourra considérer qu'il y aura eu des erreurs d'appréciation de ce potentiel. Ou alors, ces jeunes joueurs s'expriment, s'illustrent voire même crèvent l'écran pour certains, et cela donne raison aux dirigeants dans le recrutement de ces jeunes pousses tout en impulsant un nouveau souffle avec un nouveau staff technique. Beaucoup de joueurs dont on nous a assuré le potentiel évident, sont donc attendus au tournant. Tout comme deux joueurs un peu moins jeunes, mais très discrets depuis leur arrivée au Stade de Reims : Anastasios Donis et Valon Berisha. Deux joueurs qui pèsent aussi sur le budget du club et qui doivent apporter plus. Ils n'ont pas montré de réelles raisons de s'enthousiasmer lors des matches de préparation. Mais l'heure n'est pas encore au bilan les concernant. Le Stade de Reims se lance donc dans une nouvelle ère, mais qui ne sera pas sans danger. Le point positif, c'est que ce statut ne sera pas isolé en Ligue 1 et que les Rémois peuvent espérer mettre trois équipes derrière eux. Mais cette année, peut aussi être une saison de transition, où comme la saison dernière, il faudra plus regarder derrière que devant. Si le jeu, les émotions sont au rendez-vous, les supporters et les suiveurs sauront certainement mieux l'apprécier.

OGC Nice - Stade de Reims

Dimanche 8 août

Coup d'envoi de la rencontre à 15 heures

A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardenne, à partir de 14h30