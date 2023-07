DECRYPTAGE | Un mercato vite fait et bien fait pour le Stade de Reims

L’expression n’est pas toujours flatteuse. Dire que c’est « vite fait, bien fait » pourrait laisser croire que les choses sont un peu bâclées. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’évoquer le mercato du Stade de Reims, on est loin d’avoir expédier les choses, et encore moins de les avoir bâclé. A moins de deux semaines du début du championnat de Ligue 1 (la première journée se disputera le 11 ou 12 août à Marseille) et alors que beaucoup d’équipes tâtonnent ou ont du mal à concrétiser leurs recrues, le Stade de Reims a quasiment finalisé tous ses dossiers en activant des pistes longtemps étudiées. Un mercato qui permet de sereinement voir la suite, grâce à l’arrivée rapide des renforts souhaités mais aussi à l’avancée importante du gros chantier que constituait les départs, pour alléger l’effectif. « L’enjeu premier, c’était les arrivées » explique le directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacour, présent au stage en Espagne. « On est vraiment content avec le staff et la direction sportive de tous les joueurs qui sont arrivés parce qu’ils étaient nos priorités aux postes. Il reste encore un ailier gauche à trouver. Mais le staff a pu travailler la cohésion et les schémas tactiques lors de ce stage en Espagne, et çà c’est vraiment intéressant. »

ⓘ Publicité

Un milieu gauche en priorité

Ainsi, le club doit finaliser cette ultime recrue sur le côté gauche, au poste de milieu offensif. Et les choses seront bouclées, même si de jeunes joueurs arriveront aussi pour renforcer le groupe Pro 2 et pourquoi pas pousser les portes de la Ligue 1. « Ce côté gauche est vraiment notre priorité. Un ailier qui puisse nous faire franchir un cap comme l’a fait Junya Ito quand il est arrivé la saison dernière. » précise Mathieu Lacour. Sur ce poste, la piste menant au Japonais Keito Nakamura semble s’éloigner. Le club a beaucoup travaillé sur ce dossier, mais le joueur ne semble pas convaincu à l’idée de venir jouer en France. Le Stade de Reims veut donc prendre son temps dans ses recherches et il n’est pas impossible que le championnat débute sans l’apport de ce nouveau joueur. Les pistes étudiées étant financièrement importantes, le club se préparant à engager une somme qui se rapprocherait de celle mise sur Junya Ito la saison dernière (10 millions d’euros) soit un renfort de choix. Aussi, il ne devrait pas y avoir de recrue sur le poste d’arrière droit pour seconder Thomas Foket, les performances de Thérence Koudou depuis le début de la préparation semblent, pour l’instant, convenir pour apporter la concurrence à ce poste. « Évidemment, un mercato c’est être attentif aux opportunités » ajoute Mathieu Lacour. « Mais avant de regarder ce qu’il peut y avoir à l’extérieur, regardons nos forces et faisons un bilan de ces forces avant le match de Marseille. »

Dion Lopy sur le départ

Les départs vont aussi permettre de voir les choses sereinement, en allégeant au passage la masse salariale. Plus de 12 joueurs ont trouvé de nouveaux points de chute (voir liste ci-dessous) et ça va continuer. « On est content de ce qui a été réalisé pour ce qui est des sorties, parce qu’il y avait des garçons qui étaient en fin de cycle pour différentes raisons, et pour qui on a pu trouver des projets qui leurs correspondaient et qui nous correspondaient en termes financiers, c’est plutôt un bilan satisfaisant aujourd’hui à fin juillet » ajoute le directeur général.Reste cependant d’autres joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Will Still. Mitchell Van Bergen, Kaj Sierhuis, Maxime Busi et Valon Berisha ont encore jusqu’au 31 août et la fin du mercato pour trouver une porte de sortie. Enfin, Dion Lopy devrait lui aussi partir sous d’autres cieux, tout comme Martin Adeline qui n’était pas présent au stage en Espagne.

Rendez-vous à Marseille...

Le Stade de Reims a réussi son mercato sur le papier, avec surtout une rapidité d’exécution qui va permettre de gagner du temps là où des clubs sont encore en train de boucler leurs effectifs. Avec déjà des prestations individuelles intéressantes observées lors des matches de préparation à l’image d’Oumar Diakité, Reda Khadra, Josh Wilson-Esbrand et Amir Richardson. En attendant de voir à l’œuvre Teddy Teuma, Amine Salama et Joseph Okumu qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu en raison de blessures. L’entraîneur Will Still va maintenant pouvoir mettre en place son projet de faire franchir un nouveau cap au Stade de Reims, avec déjà en ligne de mire, le premier rendez-vous au Stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille.

LES ARRIVÉES (HORS PRO 2)

Oumar DIAKITE (RB Salzbourg, attaquant)

(RB Salzbourg, attaquant) Joseph OKUMU (La Gantoise, défenseur)

(La Gantoise, défenseur) Josh WILSON-ESBRAND (Manchester City, défenseur – prêt)

(Manchester City, défenseur – prêt) Reda KHADRA (Brighton, milieu offensif polyvalent)

(Brighton, milieu offensif polyvalent) Teddy TEUMA (Union Saint-Gilloise, milieu de terrain)

(Union Saint-Gilloise, milieu de terrain) Amir RICHARDSON (Le Havre, milieu de terrain – Retour de prêt)

(Le Havre, milieu de terrain – Retour de prêt) Ludovic BUTELLE (Red Star FC, gardien de but)

(Red Star FC, gardien de but) Amine SALAMA (Angers SCO, attaquant)

LES DÉPARTS (td :transfert définitif – p : prêt)