Défait 2-1 à Nantes, le Clermont Foot a manqué de maîtrise

Dans un match curieux, tendu, décousu parfois, le Clermont Foot s'est incliné à Nantes ce samedi (2-1) et reste dans la seconde partie du tableau de la Ligue 1. Loin de l'équipe intraitable et solidaire qui s'est illustrée par une victoire sur Lille (1-0) le week-end précédent, les Auvergnats ont manqué d'application. "Par moment, on a été... je ne vais pas dire hautains, mais on a joué à notre rythme, et contre une bonne équipe comme celle-ci, on ne peut pas se permettre ce qu'on a fait" déclare le coach clermontois Pascal Gastien. "On fait une erreur qu'on peut rattraper et qu'on ne rattrape pas, on a manqué de patience (...) on a été trop justes techniquement."

Un Elbasan Rashani moins mordant que de coutume, un Jodel Dossou visiblement pas en jambes, de l'agacement à presque tous les étages face à des Canaris âpres dans les duels et bien organisés. Après le carton rouge reçu par son coéquipier Johan Gastien, Jason Berthomier, habituellement précieux sur le front de l'attaque, a dû redescendre pour stabiliser le milieu de terrain, mettant à mal une stratégie clermontoise qui peinait déjà à se mettre en place. "On a manqué d'engagement, d'intensité, on n'était pas très agressifs (...) en seconde mi-temps on a retrouvé notre état d'esprit habituel mais on a mal joué le coup sur le second but nantais" explique Jonathan Iglesias. Sur ce but, la défense clermontoise laisse beaucoup trop d'espace à Ludovic Blas, pourtant identifié comme principal danger: le buteur est à l'origine et à la conclusion de l'action.

L'expulsion de Johan Gastien à la 30e minute n'a évidemment pas aidé ce Clermont Foot pas dans le tempo. Avant ce carton -suivi 10 minutes plus tard de l'expulsion du Nantais Corchia-, des coudes, des pieds et des mains avaient traîné dans les duels. Johan Gastien a-t-il payé pour tout le monde, est-il victime de sa réputation, son geste d'humeur -une tape de la main et un petit coup de pied- valait-il cette sanction? "On en a parlé à la fin du match, il nous semble que c'est un peu sévère" déclare Jonathan Iglesias, qui a aussi échangé avec l'arbitre. "Il m'a dit, tu verras les images, c'est un geste agressif." C'est le deuxième carton rouge cette saison pour Johan Gastien qui à 33 ans, peine parfois à se maîtriser. Mais ce samedi, c'est toute l'équipe qui n'a pas eu la lucidité et le calme suffisants pour inverser la tendance.