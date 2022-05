Défaite de Strasbourg à Marseille : "Il ne faut pas être triste, il faut être fier" d'une saison "remarquable"

Les espoirs européens des Strasbourgeois ont été douchés par la cinglante défaite, samedi soir, à Marseille, 4-0. Mais la déception ne doit pas faire oublier une saison "extraordinaire", rappellent l'entraîneur, Julien Stéphan, et le capitaine, Dimitri Liénard.

La fin cruelle d'une saison magnifique. Le rêve européen du Racing s'est fracassé dans la fumée du stade Vélodrome samedi soir, avec la plus lourde défaite de la saison pour les Strasbourgeois, 4-0, face à Marseille. Résultat, le Racing termine à la sixième place du classement de ligue 1, la première à ne pas offrir de billet européen.

Dimitri Liénard, le capitaine n'a pas joué, et depuis les tribunes, il a longtemps cru à la qualification européenne, malgré le fait que ses coéquipiers étaient menés au score, parce que Nice et Lens, concurrents directs, étaient également en difficulté : "A un quart d'heure de la fin, tu te dis, il faut que Nice marque deux buts, que Lens marque deux buts, il y a peut être une étoile, comme depuis le début de la saison, ça va peut-être passer. Malheureusement, Nice a fait le job. Félicitations à eux."

En effet, Nice a battu Reims 3-2, mettant fin aux espoirs des Strasbourgeois. Mais malgré cet épilogue qu'il aurait évidemment aimé différent, Dimitri Liénard a un message pour les supporters du Racing : "Qu'ils soient fiers de nous ! Nous, on est fiers d'eux. Il faut que tout les Alsaciens continuent de croire en nous. Il ne faut pas être triste. Quand on se remémorera tous les exploits qu'on a fait cette saison, la Meinau qu'on a fait vibrer à guichets fermés, ce qu'on a réussi à faire cette année, c'est extraordinaire."

Un état d'esprit partagé par l'entraîneur, Julien Stéphan : "la défaite de ce soir ne vient pas occulter la qualité de la saison. Il faut se souvenir d'où on est partis, où on arrive, quel chemin on a parcouru. Se souvenir que 63 points, c'est remarquable. Malheureusement, cette année avec 63 points en finissant sixième, ce n'est pas suffisant pour être européens."