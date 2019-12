Défaite du SM Caen à Rodez (2-1) : "Une pantalonnade"

Caen, France

Pascal Dupraz, entraîneur du SM Caen : Mon sentiment c'est qu'on n'a pas joué donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur le match. Là je dois reconnaître qu'il faut presque le faire exprès.

Il a manqué tout ce qui fait les ingrédients d'un match de football disputé par une équipe professionnelle : déjà de l'engagement, une qualité technique bien supérieure à ce qu'on a montré, de la concentration, l'envie de jouer ensemble.

C'est trop gros pour être vrai, cette pantalonnade à laquelle j'ai assisté et malheureusement j'en suis le premier responsable.

J'avais dit aux joueurs que je souhaitais cette fois-ci qu'on ne prenne pas de buts sur coup de pieds arrêtés. Rien qu'en cela, on voit que mon discours a porté.

Fabrice Clément, président du SM Caen : "On a eu juste ce qu'on mérite. On ne peut pas espérer autre chose quandon produit un match comme cela. On égalise presque par miracle et voilà. Le deuxième but est juste à l'image du match. Quand on est nul on ne peut pas espérer autre chose.

On va juste essayer de ne pas jeter ce qui a été fait ces dernières semaines. Celui-là est râté bien en profondeur. On va vite passer à autre chose.

Rendez-vous vendredi prochain face à Clermont. Les joueurs nous doivent à nous tous un autre match à domicile. Ce sera juste avant la trêve et les vacances. Ce match était insupportable."