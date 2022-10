Défaite frustrante mais logique de l'ASNL 3-1 face à Châteauroux

A la mi-temps, aucune des deux formations n'avait réussi à trouver le chemin des filets. Les Castelroussins avaient pourtant lourdement insisté et raté de nombreuses occasions.

Au retour des vestiaires, les hommes d'Albert Cartier sont revenus avec de nouvelles intentions et ont même réussi à ouvrir la marque grâce à Neil El Aynaoui. Mais entre la 78e et la 86e, les rouges et blanc ont encaissé trois buts. Défaite frustrante mais logique.

L'ASNL est donc sur une série de 3 matchs sans victoire et glisse à la 11e place du classement .