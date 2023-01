Défaite historique pour l'AJ Auxerre face à Toulouse

Le seul qui a été à la hauteur, ce soir, c'est le public, je tiens à les remercier et à m'excuser. Ces mots ont été prononcés par l'entraineur d'Auxerre lors de la conférence de presse d'après match après ce cinglant 5 à 0 infligé par le TFC à ses protégés. Christophe Pellissier ajoutera : c'est un cauchemar !

ⓘ Publicité

un cauchemar pour ses joueurs passés complètement à coté du match, un cauchemar également pour les supporters venus, en semaine, assister à la rencontre. Ils étaient nombreux dans les tribunes à espérer un sursaut des bleus qui n'avaient pas gagnés en championnat depuis le 30 octobre dernier. Un temps clément, une qualification pour les 16è de finale de la coupe de France, quelques recrues arrivées au mercato et qui semblaient s'être adaptés et un adversaire qui sur le papier était à la portée d'Auxerre, bref tous les ingrédients pour une belle fête du foot. Seulement voilà malgré une entame prometteuse, tout a basculé dès la 4è minute et une erreur de "débutant", une passe en retrait dans l'axe du latéral droit Kedadka, une interception, un contre favorable à Toulouse, deux touches de balle et un missile propulsé presque à bout portant par Farès.

Auxerre ne s'est jamais remis de ce coup de poignard, accumulant les erreurs de placements, les imprécisions techniques. Sans idée et face à une équipe Toulousaine bien en place, Auxerre a été en danger quasiment sur chaque occasion du TFC, résultat après un ballon mal dégagé, c'est Rouault, servi dans le dos d'une défense apathique qui trompait le gardien Ajaiste à la 32è. Touché et coulé, l'AJA n'y était déjà plus surtout à la 40è lorsqu'un ballon encore une fois donné dans la surface atterrissait sur la main de l'infortuné Zedadka. Après consultation de la VAR, le penaltye est sifflé et transformé par Van Der Boomen ; c'est la pause et Auxerre est mené 3 à 0 sans qu'il n'y ait rien a redire.

La seconde période sera plus "équilibrée", l'AJA faisant le siège de Toulouse pendant vingt bonnes minutes, sans succès malgré la "grinta" de Gaetan Perrin et le bijou de frappe de Gauthier Hein, sur la transversale. Non ce n'était vraiment pas la soirée de l'JA, punie deux fois de plus sur deux contre attaques d'école de Toulouse.

Dans son malheur l'AJA s'en sort presque bien de cette soirée, toujours à deux longueurs de la première équipe non relégable, pas suffisant en tout cas pour calmer la colère de quelques supporters entrés sur le terrain pour réclamer des comptes aux joueurs. une discussion animée mais restée correcte et surtout sans violence.