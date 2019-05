Défenseur prometteur, Bradley Danger quitte le Havre AC

Prêté à Avranches cette saison en National, Bradley Danger ne poursuivra pas sa carrière au Havre AC. Le défenseur de 21 ans quitte son club formateur, sans avoir eu sa chance avec les ciel et marine, en Ligue 2.

Le Havre - France

Il y a un an, il signait son premier contrat professionnel avec le Havre AC (1+2) : une année ferme, et deux en option. Prêté dans la foulée à l'US Avranches, en National, Bradley Danger espérait revenir et connaître la Ligue 2 avec un club dans lequel il a fait toutes ses classes. Seulement, ses dirigeants ont choisi de ne pas valider les deux années en option.

Après une saison pleine dans la Manche, où Bradley Danger n'a manqué que cinq matchs pour cause de suspension, l'ancien champion d'Europe U17 avec la France est donc sur le marché. Nul doute que celui qui a aussi été vice champion de France avec les U19 du HAC va vite trouver un nouveau club. Plusieurs formations, notamment en Ligue 2, pourraient rapidement se positionner, si ce n'est pas déjà fait.

Bradley Danger est un garçon polyvalent, qui a connu 33 sélections en équipe de France (U16, U17, U18, U19), où il a parfois même était capitaine. Cette saison, il était titulaire en défense centrale, mais peut aussi jouer au poste de milieu récupérateur ou même sur le côté droit.